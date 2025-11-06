Сегодня, 6 ноября, в Украине отмечают День освобождения Киева от нацистских захватчиков.

На международном уровне дата посвящена сразу нескольким важным событиям – это День предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях, Международный день проектного менеджера, Всемирный день без бумаги и День саксофона.

Для православных верующих 6 ноября – день почитания святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали главные события этого дня – читайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 6 ноября 2025 года

Сегодня православная церковь чтит святого исповедника Павла, архиепископа Царьграда.

Он жил в IV веке, происходил из греческого города Солунь (ныне Салоники) и был учеником патриарха Александра. После смерти наставника Павел стал архиепископом Константинополя.

Святой известен своей непоколебимой верой и борьбой с арианской ересью, которая отрицала божественность Иисуса Христа. Из-за этого его неоднократно изгоняли из кафедры, засылали и преследовали, но он не отрекся от православия.

Умер Павел мученически – был задушен в изгнании около 350 года. За верность учению церкви его называют исповедником, то есть тем, кто исповедовал истину даже перед смертью.

Какой сегодня, 6 ноября 2025 года, день в Украине

В День освобождения Киева от нацистских захватчиков невозможно не проводить исторические параллели. Ведь сегодня, как и 80 лет назад, украинцы защищают свою землю от врага, который несет разрушение, боль и смерть.

В эти печальные и тяжелые времена Киев снова стал символом стойкости – городом, который во Вторую мировую войну пережил годы оккупации и восстановился из руин.

Память о тех, кто освобождал столицу тогда, переплетается с победами современных защитников, благодаря которым мечты российских оккупантов о «Киеве за три дня» не просто разбились вдребезги, но и никогда не будут осуществлены.

Кто празднует день ангела 6 ноября 2025 года

Сегодня не забудьте поздравить знакомых мальчиков и мужчин, которых зовут Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай и Павел.

Среди девушек и женщин день ангела празднуют Ефросиньи, Клавдии, Нины и Александры.

Что нельзя делать 6 ноября 2025 года

Ссориться и ругаться.

Заключать крупные бизнес-сделки.

Употреблять грубую животную пищу.

Заниматься сексом.

Выносить мусор.

Давать или брать деньги в долг.

Что можно делать сегодня

Лучше всего посвятить этот день очищению. Можно навести порядок в доме, на работе, разобрать завалы дел и мыслей. Уборка, уход за собой, медитация или прогулка на свежем воздухе принесут ощущение внутреннего спокойствия.

День благоприятен для творческих людей – именно сегодня могут появиться удачные идеи или вдохновение на новые начинания. Хорошо планировать путешествия, небольшие поездки или изменения в окружении.

Луна в Тельце создает атмосферу стабильности, поэтому полезно заниматься рутинными делами, закупкой продуктов или мелким ремонтом. Также этот день идеален для проявления заботы, добрых дел и поддержки близких.

Народные приметы на 6 ноября 2025 года

Туман утром или легкая дымка – зима будет теплой.

Если птицы прячут головы под крылья – ждите холодов.

Если ветер дует с севера – скоро выпадет первый снег.

Много листьев на деревьях – зима будет затяжной.

Если вечером вокруг Луны виден круг – ждите ветра и мокрого снега.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.