Маруновый берет, лозунг Завжди перші и меч Архангела Михаила на эмблеме – все это символы отважной армии, которая держит первую линию обороны Украины.

В 2025 году День Десантно-штурмовых войск ВСУ официально изменил дату.

Эта календарная правка стала шагом, подчеркивающим глубокое изменение армейских традиций, отрыв от советского прошлого и признание тех, кто ежедневно рискует жизнью на передовой.

Когда День ДШВ в Украине в 2025 году – новая дата праздника

Согласно указу президента Украины № 817/2025 День Десантно-штурмовых войск ВСУ с 2025 года отмечают 8 ноября.

Эта дата совпадает с днем почитания Архистратига Михаила – небесного покровителя украинских десантников.

По старому стилю праздник приходился на 21 ноября, но после перехода на новоюлианский календарь государство адаптировало и военные памятные дни. Это решение четко заявляет о нашей украинской идентичности.

День десантно-штурмовых войск ВСУ: как возник праздник

После распада СССР Украина начала формировать собственные десантные части. Сначала празднование проходило по советской традиции – 2 августа. Однако в 2017 году было принято историческое решение, которое повлияло на саму военную структуру.

Этот род войск получил название Десантно-штурмовые войска Украины (ДШВ ВСУ).

Изменена символика, шевроны, девиз и главные атрибуты.

Дата праздника была перенесена на 21 ноября, которая теперь тоже изменена на 8 ноября.

Вместе с тем изменились и символы десантно-штурмовых войск Украины, в частности наши десантники и штурмовики носят малиновые береты вместо голубых советского образца.

Флаги и штандарты обновлены в 2017 году в соответствии с национальными стандартами. Также в быту и культуре воинов закрепился образ енота как неформального символа ловкости и выносливости.

Подразделения ДШВ с первых дней полномасштабного вторжения и по сей день держат фронт. День ДШВ – это чествование тех, кто выполняет самые сложные задачи на самых опасных участках. Это хорошая возможность поблагодарить наших героев за свободную Украину и каждый новый день.

