Сегодня, 8 ноября, Украина чествует воинов Десантно-штурмовых войск. Бойцы ДШВ — это те, кто всегда первыми берут на себя самые сложные задачи на поле боя, действуют решительно и самоотверженно.

Праздник приходится на день архангела Михаила, который считается небесным покровителем военных. Сегодня стоит поблагодарить военных Десантно-штурмовых войск ВСУ за их смелость и профессионализм.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ДШВ Украины 2025.

День Десантно-штурмовых войск ВСУ — картинки

День Десантно-штурмових військ ЗСУ 2025

День Десантно-штурмових військ ЗСУ 2025

День Десантно-штурмових військ ЗСУ - привітання

День Десантно-штурмових військ ЗСУ — привітання

Картинки з Днем ДШВ України 2025

Картинки з Днем ДШВ України 2025

Привітання з Днем ДШВ у листівках

Привітання з Днем ДШВ у листівках

Листівки до Дня ДШВ України

Листівки до Дня ДШВ України

Поздравления с Днем ДШВ Украины в стихах и прозе

***

Искренне поздравляю с Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ! Желаю крепкого здоровья, успехов в службе, мира и Божьего покровительства. Пусть в душе царит гармония и спокойствие, а дома тебя всегда ждут родные. Спасибо за твое мужество, смелость и отвагу! С праздником!

***

С Днем ДШВ я поздравляю
Тебя от сердца, от души.
И неба мирного желаю,
Чтобы смеялись малыши.

И исполнения желаний,
И целей достигать всегда.
Не знай ты разочарований.
Пусть обойдет тебя беда.

***

Поздравляю с Днем Десантно-штурмовых войск, мой мужественный защитник! Никогда не теряй веры в себя и всегда помни, что я тобой горжусь. Спасибо за твою смелость и большое сердце. С праздником!

***

В День ДШВ желаю
Любви и настроения.
Пускай пребудут с вами
Удача и везение.

Пусть дружба лишь крепчает
И будет крепким тыл.
Всегда полны чтоб были
Здоровья, счастья, сил!

***

С Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ! Пусть архангел Михаил оберегает в боях и дает небесную защиту. Желаю крепкого здоровья, поддержки от близких, надежных побратимов рядом и достойного денежного обеспечения.

***

С Днем ДШВ вас поздравляю,
Всегда быть сильными желаю,
Пускай невзгоды все проходят,
И лишь хорошее приходит.

Чтоб дома вас любили очень,
Всегда бы ждали днем и ночью,
Пусть счастье будет рядом с вами,
И вы гордились собой сами.

***

