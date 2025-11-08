Сегодня, 8 ноября, Украина чествует воинов Десантно-штурмовых войск. Бойцы ДШВ — это те, кто всегда первыми берут на себя самые сложные задачи на поле боя, действуют решительно и самоотверженно.

Праздник приходится на день архангела Михаила, который считается небесным покровителем военных. Сегодня стоит поблагодарить военных Десантно-штурмовых войск ВСУ за их смелость и профессионализм.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ДШВ Украины 2025.

День Десантно-штурмовых войск ВСУ — картинки

Поздравления с Днем ДШВ Украины в стихах и прозе

***

Искренне поздравляю с Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ! Желаю крепкого здоровья, успехов в службе, мира и Божьего покровительства. Пусть в душе царит гармония и спокойствие, а дома тебя всегда ждут родные. Спасибо за твое мужество, смелость и отвагу! С праздником!

***

С Днем ДШВ я поздравляю

Тебя от сердца, от души.

И неба мирного желаю,

Чтобы смеялись малыши.

И исполнения желаний,

И целей достигать всегда.

Не знай ты разочарований.

Пусть обойдет тебя беда.

***

Поздравляю с Днем Десантно-штурмовых войск, мой мужественный защитник! Никогда не теряй веры в себя и всегда помни, что я тобой горжусь. Спасибо за твою смелость и большое сердце. С праздником!

***

В День ДШВ желаю

Любви и настроения.

Пускай пребудут с вами

Удача и везение.

Пусть дружба лишь крепчает

И будет крепким тыл.

Всегда полны чтоб были

Здоровья, счастья, сил!

***

С Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ! Пусть архангел Михаил оберегает в боях и дает небесную защиту. Желаю крепкого здоровья, поддержки от близких, надежных побратимов рядом и достойного денежного обеспечения.

***

С Днем ДШВ вас поздравляю,

Всегда быть сильными желаю,

Пускай невзгоды все проходят,

И лишь хорошее приходит.

Чтоб дома вас любили очень,

Всегда бы ждали днем и ночью,

Пусть счастье будет рядом с вами,

И вы гордились собой сами.

***

