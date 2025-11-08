Собор архистратига Михаила 2025: дата, традиции и поздравления
Собор архистратига Михаила — один из важнейших церковных праздников. Этот день посвящен архангелу Михаилу, который считается главой всех ангелов и защитником верующих от злых сил.
Собор архистратига Михаила 2025: дата и история праздника
Традиционно Собор архистратига Михаила отмечается 8 ноября. В 2025 году праздник выпадает на выходной день — субботу.
История этого дня связана с решением Лаодикийского собора, который осудил поклонение ангелам как творцам и правителям мира. Тогда святые отцы постановили почитать ангелов как служителей Божьих, хранителей человеческого рода, установив Собор Архангела Михаила и других небесных сил 8 ноября.
Дата обусловлена тем, что в эпоху установления праздника ноябрь был девятым месяцем года, и его выбор символизирует девять ангельских чинов. Восьмое число указывает на день Страшного суда.
Собор архистратига Михаила: традиции и запреты
В Михайлов день принято посещать богослужение в церкви, ставить свечу за защиту дома и близких.
К архангелу обращаются в молитве и просят о помощи в решении сложных жизненных вопросов, об исцелении, защите в путешествиях и от темных сил. Украинцы просят Михаила уберечь военных, которые защищают нашу страну от врага.
С праздником Собора архистратига Михаила связано немало ограничений. В этот день нельзя ссориться, сквернословить, оскорблять других, заниматься тяжелым трудом, пользоваться острыми предметами и отказывать в помощи.
Также в эту дату не мыли голову, чтобы не “смыть ум”, а еще – не выбрасывали еду после застолья, а раздавали родным, соседям или нуждающимся. Михаилов день стоит посвятить молитве, благодарности и добрым делам.