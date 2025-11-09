Декабрь в церковной традиции посвящен ожиданию Рождества Христова. Для христиан последний месяц года означает духовное сосредоточение, молитву и подготовку к празднику, напоминающему о вечных ценностях.

В этот период верующие чтят пророков, святых и мучеников, а также соблюдают Рождественский пост. Среди самых почитаемых дат — день святого Николая и Святвечер.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на декабрь 2025 года, чтобы вы не пропустили ни одно из важных событий.

Сейчас смотрят

Церковные праздники в декабре 2025 года

1 декабря — святого пророка Наума;

2 декабря — святого пророка Авакума;

3 декабря — святого пророка Софонии;

4 декабря — святой великомученицы Варвары, святого преподобного Дамаскина;

5 декабря – святого преподобного Саввы Освященного;

6 декабря – святого Николая-чудотворца;

7 декабря – святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;

8 декабря – святого преподобного Патапия;

9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

11 декабря – святого преподобного Даниила Столпника;

12 декабря – святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;

13 декабря – святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста;

14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония и Калиника;

15 декабря – святого священномученика Елевтерия, святого преподобного Павла;

16 декабря – святого пророка Аггея;

17 декабря – святых Праотцов, святого пророка Даниила, святых Анании, Азарии и Мисаила;

18 декабря – святого мученика Севастиана и его жены;

19 декабря – святого мученика Бонифатия;

20 декабря – Предпраздник Рождества Христова, святого священномученика Игнатия Богоносца;

21 декабря – святой мученицы Юлианы;

22 декабря – святой великомученицы Анастасии;

23 декабря – святых десяти мучеников Критских

24 декабря – Святвечер, святой преподобномученицы Евгении;

25 декабря – Рождество Христово;

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;

27 декабря – святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;

28 декабря – двадцати тысяч мучеников, сожженных в Никомидии;

29 декабря – святых детей, убитых в Вифлееме, святого преподобного Маркелла;

30 декабря – святой мученицы Анисии, святого преподобного Зотика;

31 декабря – отдание Рождества Христова, святой преподобной Мелании (Маланки).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.