В воскресенье, 9 ноября, отмечается День виноградарей, виноделов и садоводов Украины и Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

Также на эту дату приходятся Всемирный день усыновления, Всемирный день лизинга, Международный день скороговорок, Европейский день винного туризма, Всемирный день свободы, Всемирный день изобретателя и Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.

Православная церковь сегодня чтит память преподобной Матроны. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 9 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день верующие вспоминают преподобную Матрону Константинопольскую.

Она была христианской сподвижницей. Испытала много горестей от своего мужа, поэтому тайно ушла от него и приняла монашество. Матрона основала монастырь в Константинополе, молитвами творила чудеса. Преподобная умерла около 492 года.

Какой сегодня, 9 ноября 2025 года, день в Украине

Ежегодно во второе воскресенье ноября в Украине отмечается День виноградарей, виноделов и садоводов. Праздник был введен указом президента в 2020 году. В этот день стоит поздравить всех, кто причастен к винодельческому делу.

Также 9 ноября отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

Праздник был учрежден, чтобы отметить весомый вклад работников культуры и любителей в возрождение украинской национальной культуры, развитие народного творчества, активную культурно-просветительскую деятельность.

Кто празднует день ангела 9 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели следующих имен: Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей и Федор.

Что нельзя делать 9 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, завидовать, сплетничать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Народные приметы не советуют планировать важные встречи в этот день, потому что все может пойти наперекосяк.

Также не рекомендуется отдавать свою старую одежду, иначе лишитесь достатка. Согласно лунному календарю, 9 ноября не стоит контактировать с незнакомыми людьми.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, убирать, стирать, заниматься рукоделием, творчеством и различными домашними делами.

В этот день желательно очищать жилище, а также тело и мысли. Можно проанализировать свое прошлое, извиниться за плохие поступки. Все проявления негативных эмоций нужно сдерживать, а еще лучше — трансформировать в положительные.

Народные приметы на 9 ноября 2025 года

Дождь — к хорошему урожаю пшеницы в следующем году.

На деревьях иней — овес в следующем году не уродится.

Снегопад — непогода затянется.

Снег лежит на влажной земле — к ранней и теплой весне.

