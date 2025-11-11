Во вторник, 11 ноября, отмечается Международный день энергосбережения, Всемирный день оригами, Всемирный день шопинга, День памяти животных-жертв войны и День памяти погибших в Первой мировой войне.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Феодора Студита. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 11 ноября 2025 года

По православному календарю, в этот день верующие вспоминают преподобного Феодора Студита. Он родился в семье сборщика налогов Фотина и его жены Феоктисты, получил хорошее образование.

Сейчас смотрят

Преподобный принял монашество в монастыре Сакудион, а позже стал настоятелем этой обители. Феодор претерпел немало страданий за почитание икон, его неоднократно заключали в тюрьму.

Он умер 11 ноября 826 года в монастыре Святого Трифона в Вифинии. Мощи преподобного были перенесены в Студийскую обитель в 845 году.

Кто празднует день ангела 11 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков и Стефания.

Всех, кто носит эти имена, традиционно поздравляют с днем ангела, желая крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 11 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Нельзя отказывать в помощи. Народные приметы не советуют переедать, долго спать и одалживать деньги.

Что можно делать сегодня

В этот день можно убирать, стирать, готовить, заниматься творчеством, рукоделием и другими домашними делами.

11 ноября нужно перебрать посуду, избавиться от треснувших чашек и тарелок, чтобы в доме был достаток. Удачный день для активных действий, определения цели, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу.

Сегодня можно начинать новые дела — они увенчаются успехом. Также стоит уделить время спорту.

Народные приметы на 11 ноября 2025 года

Теплая, но пасмурная погода — к теплой и мягкой зиме.

Ночью много звезд на небе — в следующем году будет много грибов.

Дождь или мокрый снег — до декабря еще потеплеет.

Тепло и солнечно — ждите похолодания.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.