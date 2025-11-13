В четверг, 13 ноября, отмечается Международный день незрячих, Всемирный день доброты, Всемирный день качества и День симфонического металла.

Православная церковь сегодня чтит память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 13 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день верующие вспоминают святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он был блестящим оратором, адвокатом и религиозным полемистом.

Сейчас смотрят

Иоанн Златоуст родился в 347 году в Антиохии в семье христиан. Он учился риторике у известного софиста Либания, занимался адвокатской практикой, а в возрасте 22 лет принял монашество.

В 398 году Иоанн был избран архиепископом Константинополя, где он провел реформы церковной жизни и боролся с роскошью духовенства и императорского двора. За это был дважды сослан и умер в 407 году в изгнании. Ему приписывают составление Божественной литургии Иоанна Златоуста и многочисленные толкования Священного Писания.

Кто празднует день ангела 13 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают Герман и Иван. Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 13 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют скупиться, иначе следующий год пройдет в бедности. Согласно лунному календарю, 13 ноября нельзя начинать новые дела, поддаваться провокациям, сомневаться в своих действиях, злоупотреблять алкоголем и переедать.

Что можно делать сегодня

В этот день можно убирать, стирать, готовить, заниматься творчеством, рукоделием и другими домашними делами.

13 ноября считается удачным днем для завершения дел и очистки помещения. Желательно избегать больших скоплений людей — повышается риск преступлений, столкновений и хулиганства.

Народные приметы на 13 ноября 2025 года

Днем сильно снежит — ночью будет мороз.

Иней на деревьях — следующий год будет урожайным.

Звезды мерцают ночью — к снежной и ветреной погоде.

Днем сильный ветер — к потеплению.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.