День Святого Николая — один из самых любимых праздников, которого с нетерпением ждут в каждой семье. Особенно радуются ему дети, ведь именно в этот день под подушкой можно найти маленькие сюрпризы и подарки, которые дарят веру в чудо и праздничное настроение.

Когда День святого Николая в 2025 году и какие традиции связаны с праздником, читайте в нашем материале.

День святого Николая: дата по новому календарю

Святого Николая чтят дважды в год. Один из дней связан с переносом его мощей, в мае. Однако главное чествование святого традиционно приходится на декабрь.

Сейчас смотрят

День святого Николая, дата по старому календарю которого приходилась на 19 декабря, теперь празднуют раньше. Ведь с 2023 года православная церковь ввела новый церковный календарь, в котором даты большинства праздников сместились на 13 дней. Поэтому сейчас День святого Николая отмечают 6 декабря (в этом году суббота).

Независимо от выбранной даты, дополнительного выходного в Украине не предусмотрено, ведь праздник не является государственным.

История праздника

Этому празднику уже много веков. Он возник примерно после 345 года от Рождества Христова и посвящен дню, когда один из выдающихся последователей Христа был призван на Небо. Этого святого звали Николай. Он служил в древней Ликии, в городе Мира (территория современного турецкого Демре), где занимал должность епископа местной церкви.

Николай родился богатым человеком, но, приняв учение Христа, получил дары Святого Духа. Выполняя заповеди Божьи и проповедуя спасение, он не оставался в стороне от чужих нужд.

Особое внимание уделял помощи бедным и обездоленным, проявляя искреннюю доброту и бескорыстность. Его добрые дела и благотворительность стали примером для последующих поколений.

День святого Николая: традиции в разных странах

Обычай праздновать День святого Николая берет свое начало в средневековой Германии. Там родители дарили детям новую одежду, игрушки, сладости и школьные принадлежности, пряча подарки так, чтобы малыши находили их ночью. Таинственность создавала ощущение чуда и веры в Святого.

Впоследствии эта традиция распространилась на соседние страны, в частности на Польшу, а оттуда — на Правобережную Украину, которая тогда входила в состав Речи Посполитой.

Существует еще одна легенда, объясняющая происхождение обычая класть подарки под подушку или в носки. Николай решил помочь трем сестрам, которых из-за бедности никто не хотел брать в жены. Он подбросил им небольшие мешочки с золотом, которые случайно упали в носки, сушившиеся у камина. С тех пор Святой Николай продолжает тайно помогать нуждающимся.

Традиции празднования Дня святого Николая 2025 в Украине

В Украине празднование Николая имеет многочисленные региональные особенности. На Слобожанщине после церкви собирались крестьяне и готовили пиво, а детям пекли особое печенье — николайчики. В Харьковской области праздновали трехдневные Николаевские праздники с кутьей и узваром.

На Подолье ждали полазника — первого гостя, который должен был принести положительную энергетику в дом. Также существовала традиция мириться с врагами. Девушки, которые планировали выйти замуж, готовили одежду и украшения для встречи со свахами.

Мужчины первыми просыпались утром, обходили двор, кормили скот и говорили:

— Дай, Боже, добрый день. Чтобы скотинка была здорова, да и я с тобой, да еще и со своей женой.

В Киевской области скот окропляли святой водой, прося защиты для хозяйства и семьи. Николай считается покровителем пленников, путешественников и моряков.

Современные традиции празднования Дня святого Николая

Среди детей появилась привычка писать письма Святому Николаю с перечнем добрых поступков, извинениями за плохие и просьбой о подарках. Сегодня эту традицию переняли и взрослые, которые накануне праздника выбирают подарки близким. Также в этот день принято читать стихи и посвященные святому произведения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.