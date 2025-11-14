Новый год наступит совсем скоро, поэтому люди подводят итоги, строят планы на будущее и загадывают желания. Но важно не только празднование 1 января, ведь особую роль играет и китайский Новый год, с которого начинается влияние нового животного-покровителя.

Именно оно, по представлениям восточного календаря, формирует общее настроение года, влияет на успешность, возможности и ход событий.

Кто станет символом 2026 года, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Когда наступит китайский Новый год и какое животное станет символом 2026 года

В 2026 году китайский Новый год будут отмечать 17 февраля. Именно с этого момента начинает действовать энергия нового животного и стихии, которые задают характер будущего года.

Восточный календарь построен на 12-летнем цикле, поэтому каждому году соответствует отдельное животное, а также одна из пяти стихий, в частности Вода, Дерево, Огонь, Земля или Металл. Сочетание животного и стихии формирует особые черты и энергетику каждого периода.

2026 — год какого животного:

Животное — Лошадь

Стихия — Огонь

Цвет — Красный

Какое животное является символом 2026 года и что оно принесет

Лошадь в восточной культуре символизирует скорость, свободу, силу духа и жизненную энергию. Это одно из самых активных и динамичных животных в календарном цикле.

Огненная стихия делает эти свойства еще ярче, ведь она придает году эмоциональности, решительности, напористости и событий, которые развиваются очень быстро. Красный цвет олицетворяет жизненную силу, удачу и активные начинания, поэтому 2026 год ожидается насыщенным и подвижным.

Что означает год Красного Огненного Коня

2026-й ассоциируется с энергией стремительного развития, решительностью и внутренним драйвом. Это период, когда события меняются быстро, а возможности возникают одна за другой. Влияние Лошади придает людям смелости, стремления к свободе и уверенности, а Огонь усиливает эмоциональность и желание действовать без лишних раздумий.

В этом году важно не медлить: удача будет на стороне тех, кто готов быстро реагировать и браться за новые дела. Год подойдет активным, амбициозным и смелым людям. Он будет способствовать профессиональному росту, творческим замыслам, реализации смелых идей, путешествиям и любым инициативам, требующим решительности.

Чего ждать от года Красного Огненного Коня

Символ 2026 года поддерживает тех, кто готов преодолевать вызовы и двигаться вперед, но в то же время предупреждает, что пассивность и страх перемен могут лишить важных шансов. Активные и инициативные люди имеют все шансы достичь значительных успехов. Зато те, кто стремится к стабильности и избегает нововведений, могут испытать определенный дискомфорт.

В целом год обещает быть позитивным, ярким и насыщенным путешествиями, изменениями и новыми возможностями. 2026 станет временем, когда стоит действовать смело, уверенно и не бояться выходить за пределы привычного, ведь именно тогда Красный Огненный Конь принесет больше всего удачи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.