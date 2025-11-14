Какой праздник 14 ноября 2025 года и почему следует избегать толпы
Сегодня, 14 ноября, в мире отмечают ряд важных международных событий. Это Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, Международный день логопеда, День операционной медицинской сестры и Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.
Для православных верующих это день памяти святого апостола Филиппа, одного из ближайших учеников Иисуса Христа.
Факты ICTV собрали главные события этого дня – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 14 ноября 2025 года
В этот день верующие чтят святого апостола Филиппа – самого молодого из учеников Иисуса Христа. Он проповедовал Евангелие во Фригии и Скифии, исцелял больных и совершал чудеса, среди которых и воскрешение младенца, уже оплаканного матерью.
В народе этот день называют Филипповкой, после него начинается Рождественский пост. Увидев воскресение Спасителя, апостол Филипп понес Его учение народам, за что не раз подвергался преследованиям со стороны правителей и еретиков.
По преданию, в городе Ераполи святого Филиппа вместе с Варфоломеем распяли за проповедь христианства. На месте, где пролилась его кровь, выросла виноградная лоза, что стало символом веры и возрождения.
Кто празднует день ангела 14 ноября 2025 года
Именины в этот день отмечают Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор и Анна.
Всех, кто носит эти имена, поздравляют с днем небесного покровителя, желая крепкой веры, доброты и духовной силы.
Что нельзя делать 14 ноября 2025 года
- Начинать новые дела, подписывать важные документы или рисковать деньгами – велика вероятность потерь.
- Поддаваться эмоциям, проявлениям агрессии или злости. Энергия дня провоцирует конфликты, ссоры и хулиганство.
- Находиться в местах большого скопления людей – повышается опасность недоразумений и даже преступлений.
- Переедать, употреблять алкоголь или чрезмерное количество кофе – это усиливает негативные эмоции.
- Оставлять беспорядок и грязь в доме – считается, что это притягивает неприятности.
Что можно делать сегодня
14 ноября – день, когда стоит завершать начатые дела, а не начинать новые. Это благоприятное время для наведения порядка в доме.
Под влиянием Луны в знаке Девы возрастает практичность и внимательность, поэтому день подходит для кропотливой, монотонной работы, наведения порядка или планирования бытовых дел.
Также день благоприятен для самодисциплины, саморазвития и ухода за собой.
Народные приметы на 14 ноября 2025 года
- Если на Филиппа день теплый – зима будет мягкой и короткой.
- Иней на деревьях – к урожайному году.
- Снег выпал в этот день – ждите весной наводнение.
- Если листья еще держатся на деревьях – зима будет суровой.