В субботу, 15 ноября, отмечается Международный день писателей, находящихся в заключении, Международный день сыра и хлеба, Европейский день музыкальной терапии и Всемирный день павлина.

В церковном календаре сегодня — начало Рождественского поста и день памяти святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 15 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, 15 ноября начинается Рождественский пост 2025, целью которого является очищение души и тела перед Рождеством Христовым. Он продлится 40 дней – до 24 декабря включительно.

В этот период верующие воздерживаются от употребления мяса, яиц, молочных продуктов, алкоголя, тяжелой и жареной пищи. В отдельные дни разрешается вино и рыба.

Также в этот день верующие вспоминают святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива. Гурий и Самон приняли мученическую смерть во время гонений на христиан при правлении императора Диоклетиана. Авив пострадал во времена императора Лициния, его сожгли заживо за отказ принести жертвы языческим богам.

Кто празднует день ангела 15 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 15 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Верующим, которые соблюдают Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. Народные приметы не советуют скупиться, иначе деньги покинут ваш дом.

Что можно делать сегодня

В народе верили, что святой Гурий помогает лечить зубные болезни, поэтому ему молились об исцелении. Сегодня можно убирать, стирать, готовить и заниматься другими домашними делами.

15 ноября благоприятно для совершенствования своих способностей и занятий различными хобби. Можно начинать новые дела. Также в первый день Рождественского поста рекомендуется сделать какое-нибудь доброе дело.

Народные приметы на 15 ноября 2025 года

Ясная, но пасмурная погода — к плохой погоде в мае.

Выпало много снега — в следующем году будет хороший урожай.

Утром небо ясное — жди заморозков.

Снегири кричат — к похолоданию.

Сильный ветер — такая погода продержится до Николая (6 декабря).

