День работников радио, ТВ и связи: поздравления для медийщиков и специалистов связи
День работников радио, телевидения и связи — это профессиональный праздник всех, кто ежедневно обеспечивает украинцев проверенной информацией и стабильной связью.
В Украине праздник отмечают 16 ноября. Дата установлена указом президента в 1994 году, чтобы почтить вклад людей, работающих в сфере теле- и радиокоммуникаций. К слову, именно 16 ноября 1924 года в Харькове вышла в эфир первая передача Украинского радио.
Сегодня стоит поздравить журналистов, редакторов, издателей, операторов и связистов, которые ежедневно поддерживают информационную устойчивость государства.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи 2025 в картинках, стихах и прозе.
День работников радио, телевидения и связи 2025 — картинки
Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в стихах и прозе
***
С праздником всех, кто работает в сфере радиовещания, телевидения и связи Украины! Желаем вам профессиональных успехов, вдохновения, любви, хорошего настроения и положительных эмоций. Спасибо за вашу нелегкую, но крайне важную работу!
***
Всех работников радио, ТВ и связи
Поздравляю от души,
Непроста работа ваша,
Результаты — хороши!
Всем желаю вдохновения,
Радости и позитива,
Креативного подхода,
Только светлой перспективы.
***
Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи! Желаю всегда быть на волне успеха, жить только с хорошими новостями и всегда сохранять оптимизм. Пусть сбываются все ваши мечты. Желаю ловить частоты счастья и удачи в жизни.
***
В День радио, ТВ и связи я желаю
Вам яркой жизни без помех,
Чтоб волны позитивные
Вам принесли успех.
Эфир пускай вещает,
Поднимет вам настрой,
Порадует приятной
Вас лентой новостной!
***
С Днем работников радио, телевидения и связи Украины! Спасибо за нелегкий труд и профессионализм: смело говорить правду и доносить украинцам важнейшую информацию. Пусть техника не подводит, а современные технологии только увеличат спектр услуг и объем вещания.
***
С Днем радио, ТВ и связи
Сердечно поздравляю,
Быть на волне удачи
Вам от души желаю.
Пусть станция успеха
Сигнал передает,
Пусть в творчестве и жизни
Вам круто повезет.
***