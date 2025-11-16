День работников радио, телевидения и связи — это профессиональный праздник всех, кто ежедневно обеспечивает украинцев проверенной информацией и стабильной связью.

В Украине праздник отмечают 16 ноября. Дата установлена указом президента в 1994 году, чтобы почтить вклад людей, работающих в сфере теле- и радиокоммуникаций. К слову, именно 16 ноября 1924 года в Харькове вышла в эфир первая передача Украинского радио.

Сегодня стоит поздравить журналистов, редакторов, издателей, операторов и связистов, которые ежедневно поддерживают информационную устойчивость государства.

Сейчас смотрят

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи 2025 в картинках, стихах и прозе.

День работников радио, телевидения и связи 2025 — картинки

Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в стихах и прозе

***

С праздником всех, кто работает в сфере радиовещания, телевидения и связи Украины! Желаем вам профессиональных успехов, вдохновения, любви, хорошего настроения и положительных эмоций. Спасибо за вашу нелегкую, но крайне важную работу!

***

Всех работников радио, ТВ и связи

Поздравляю от души,

Непроста работа ваша,

Результаты — хороши!

Всем желаю вдохновения,

Радости и позитива,

Креативного подхода,

Только светлой перспективы.

***

Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи! Желаю всегда быть на волне успеха, жить только с хорошими новостями и всегда сохранять оптимизм. Пусть сбываются все ваши мечты. Желаю ловить частоты счастья и удачи в жизни.

***

В День радио, ТВ и связи я желаю

Вам яркой жизни без помех,

Чтоб волны позитивные

Вам принесли успех.

Эфир пускай вещает,

Поднимет вам настрой,

Порадует приятной

Вас лентой новостной!

***

С Днем работников радио, телевидения и связи Украины! Спасибо за нелегкий труд и профессионализм: смело говорить правду и доносить украинцам важнейшую информацию. Пусть техника не подводит, а современные технологии только увеличат спектр услуг и объем вещания.

***

С Днем радио, ТВ и связи

Сердечно поздравляю,

Быть на волне удачи

Вам от души желаю.

Пусть станция успеха

Сигнал передает,

Пусть в творчестве и жизни

Вам круто повезет.

***

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.