Какой праздник 18 ноября 2025 года: присмотритесь к окружению и воздержитесь от путешествий
Сегодня, 18 ноября, в Украине отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины. Православные верующие чтят мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского.
В мире на эту дату приходится Всемирный день предотвращения и исцеления от сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми.
Также 18 ноября отмечается День Микки Мауса – персонажа, с которого началась история анимационной империи Disney.
Факты ICTV собрали главные события этого дня — узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 18 ноября 2025 года
- Какой сегодня, 18 ноября 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 18 ноября 2025 года
- Что нельзя делать 18 ноября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 18 ноября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 18 ноября 2025 года
Сегодня православные верующие чтят память святых мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского, погибших за христианскую веру III–IV веков.
Святой Платон, родом из Анкиры (современная Анкара), с молодых лет проповедовал христианство среди язычников. Он открыто выступал против языческих культов, за что был арестован и подвергнут жестоким пыткам. После длительных пыток Платона казнили, но его непоколебимость сделала его одним из самых почитаемых мучеников ранней церкви.
Святой Роман был диаконом в Кесарии Палестинской. Во время преследований христиан он призывал людей не отрекаться от веры. За это Романа осудили, отсекли язык, но даже после этого он продолжал проповедовать о Христе. В конце концов святого казнили в тюрьме.
Какой сегодня, 18 ноября 2025 года, день в Украине
Сегодня отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины – праздник, посвященный военным, на которых держится боевая дисциплина и управление подразделениями.
В современном формате этот день введен президентским указом от 19 апреля 2019 года, в частности была обновлена дата и подчеркнуто значение сержантов для украинской армии.
Кто празднует день ангела 18 ноября 2025 года
Именины сегодня отмечают Николай, Платон и Роман. Не забудьте поздравить с днем ангела всех знакомых мальчиков и мужчин, которых зовут именно так.
Что нельзя делать 18 ноября 2025 года
- Выполнять тяжелую физическую работу.
- Разжигать огонь без необходимости – в народных поверьях это “притягивает холодную зиму”.
- Отправляться в дальний путь – путь может оказаться опасным или неудачным.
- Ссориться, обижать других, отказывать в помощи.
- Начинать новые дела и заключать брак.
Что можно делать сегодня
День подходит для спокойной, рутинной работы. Астрологи советуют больше планировать, выстраивать творческие идеи и избегать любых резких шагов.
Хорошо заниматься внутренними изменениями: приводить в порядок дела, офис, документы, проводить перестановки в работе или быту.
В этот период стоит внимательно присмотреться к окружению. Это хорошее время, чтобы определить, кто поддерживает вас в развитии, а контакты с теми, кто угнетает или истощает, лучше временно ограничить.
Народные приметы на 18 ноября 2025 года
- Снег в этот день – к ранней и холодной зиме.
- Ясный и тихий день – зима будет солнечной, но суровой.
- Южный ветер несет мягкую и короткую зиму.
- Туман стелется низко – ждите быстрого потепления.