Сегодня, 18 ноября, в Украине отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины. Православные верующие чтят мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского.

В мире на эту дату приходится Всемирный день предотвращения и исцеления от сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми.

Также 18 ноября отмечается День Микки Мауса – персонажа, с которого началась история анимационной империи Disney.

Какой сегодня церковный праздник – 18 ноября 2025 года

Сегодня православные верующие чтят память святых мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского, погибших за христианскую веру III–IV веков.

Святой Платон, родом из Анкиры (современная Анкара), с молодых лет проповедовал христианство среди язычников. Он открыто выступал против языческих культов, за что был арестован и подвергнут жестоким пыткам. После длительных пыток Платона казнили, но его непоколебимость сделала его одним из самых почитаемых мучеников ранней церкви.

Святой Роман был диаконом в Кесарии Палестинской. Во время преследований христиан он призывал людей не отрекаться от веры. За это Романа осудили, отсекли язык, но даже после этого он продолжал проповедовать о Христе. В конце концов святого казнили в тюрьме.

Какой сегодня, 18 ноября 2025 года, день в Украине

Сегодня отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины – праздник, посвященный военным, на которых держится боевая дисциплина и управление подразделениями.

В современном формате этот день введен президентским указом от 19 апреля 2019 года, в частности была обновлена дата и подчеркнуто значение сержантов для украинской армии.

Кто празднует день ангела 18 ноября 2025 года

Именины сегодня отмечают Николай, Платон и Роман. Не забудьте поздравить с днем ангела всех знакомых мальчиков и мужчин, которых зовут именно так.

Что нельзя делать 18 ноября 2025 года

Выполнять тяжелую физическую работу.

Разжигать огонь без необходимости – в народных поверьях это “притягивает холодную зиму”.

Отправляться в дальний путь – путь может оказаться опасным или неудачным.

Ссориться, обижать других, отказывать в помощи.

Начинать новые дела и заключать брак.

Что можно делать сегодня

День подходит для спокойной, рутинной работы. Астрологи советуют больше планировать, выстраивать творческие идеи и избегать любых резких шагов.

Хорошо заниматься внутренними изменениями: приводить в порядок дела, офис, документы, проводить перестановки в работе или быту.

В этот период стоит внимательно присмотреться к окружению. Это хорошее время, чтобы определить, кто поддерживает вас в развитии, а контакты с теми, кто угнетает или истощает, лучше временно ограничить.

Народные приметы на 18 ноября 2025 года

Снег в этот день – к ранней и холодной зиме.

Ясный и тихий день – зима будет солнечной, но суровой.

Южный ветер несет мягкую и короткую зиму.

Туман стелется низко – ждите быстрого потепления.

