В среду, 19 ноября, в Украине отмечается День работника стекольной промышленности и День работников гидрометеорологической службы.

Также на эту дату приходится Всемирный день географических информационных систем, Международный день памяти журналистов, Всемирный день гражданина, Международный день мужчин, Международный день женщин-предпринимателей и Всемирный день предотвращения насилия над детьми.

Православная церковь сегодня чтит память святого пророка Авдия. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 19 ноября 2025 года

По православному календарю, в этот день верующие вспоминают святого пророка Авдия. Он происходил из Иудеи и был одним из 12 малых пророков.

Написал книгу пророка Авдия, самую короткую из всех книг Ветхого Завета. Предсказывал идумеям, напавшим на иудеев, гибель за преследование израильского народа. Пророк напоминал захватчикам, что Господь наказывает за насилие над любым другим народом.

Какой сегодня, 19 ноября 2025 года, день в Украине

Ежегодно 19 ноября в Украине отмечают День стеклопроизводителя. Праздник был установлен в 2003 году, чтобы отметить весомый вклад украинских стеклопроизводителей в развитие экономики государства и возрождение многовековых традиций отрасли.

Также на эту дату приходится День работников гидрометеорологической службы. Это профессиональный праздник тех, кто занимается прогнозированием погоды и предупреждает людей об опасных природных явлениях. Праздник был установлен вторым президентом Леонидом Кучмой в 2003 году.

Кто празднует день ангела 19 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели следующих имен: Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

Что нельзя делать 19 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, жестокость и равнодушие. Тем, кто соблюдает Рождественский пост, не разрешается есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют выходить из дома без необходимости после захода солнца — считается, что можно подхватить болезнь.

19 ноября не стоит планировать важные дела. Старайтесь не поддаваться желанию быть пассивными в этот день. Лучше меньше спать и дать себе умеренную физическую нагрузку. Также неблагоприятный день для медицинских процедур.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, убирать, стирать, заниматься рукоделием, творчеством и другими делами.

Народные приметы советуют выбросить старые вещи — считается, что таким образом можно избавиться от проблем и лишних забот.

Народные приметы на 19 ноября 2025 года

Снежный и ветреный день — зима будет долгой и холодной.

На небе нет облаков — к заморозкам.

Птицы летают низко — ждите осадков.

На реке появился лед — уже не растает до весны.

