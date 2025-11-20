День педиатра — это профессиональный праздник врачей, которые заботятся о здоровье детей от их рождения и до совершеннолетия.

Педиатры ежедневно выполняют чрезвычайно важную миссию — помогают маленьким пациентам расти здоровыми и счастливыми, а родителям подсказывают, как предотвратить болезни и создать наилучшие условия для развития ребенка.

Когда День педиатра 2025 в Украине — дата

Ежегодно День педиатра в Украине отмечается 20 ноября. Именно в этот день в 1959 году Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка, которая в настоящее время является основным международным документом по защите прав детей.

День педиатра совпадает с Днем защиты детей и Всемирным днем ребенка. Эти события призваны привлечь внимание общества к ценности детского здоровья и благополучия.

По случаю праздника

Поздравления с Днем педиатра в картинках

Поздравления с Днем педиатра в стихах и прозе

***

От всего сердца поздравляю всех педиатров с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и семейного счастья. Пусть ваш благородный труд приносит радость и удовольствие, а улыбки здоровых детей будут лучшей наградой!

***

У вас не только есть харизма –

Вы – знаток всего организма.

К вам вожу ребенка я –

Вас знает вся наша семья!

Как врач вы – профи, высший класс,

Поздравляем с праздником! Любим вас!

***

Дорогие педиатры, поздравляем вас с профессиональным праздником! Спасибо за вашу заботу и мудрость, которые помогают нашим детям расти здоровыми и счастливыми. Пусть каждый день приносит вам радость от вашего благородного дела и благодарные улыбки маленьких пациентов.

***

Педиатр — любимый врач!

Стойко терпит детский плач.

Если что-то заболит —

Вмиг причину устранит.

За отзывчивость и чуткость

Пусть Вас каждую минутку

Будет счастье окружать,

Все дела пойдут на “пять”!

***

С Днем педиатра! Спасибо вам за чуткость, внимательность и преданность, с которыми вы ежедневно заботитесь о здоровье детей. Пусть сбываются все ваши мечты, а жизнь дарит множество теплых и счастливых моментов. Пусть в вашем сердце всегда будет столько же света, сколько вы дарите другим.

***

Доброты вам и здоровья,

Счастья крепкого, любви.

Ангельского вам терпения

И душевной теплоты.

Педиатром быть — призвание,

Благодарны вам за труд.

Пусть проблемы, неудачи

Стороной вас обойдут!

***

