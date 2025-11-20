День педиатра 2025: поздравления для тех, кто заботится о здоровье детей
День педиатра — это профессиональный праздник врачей, которые заботятся о здоровье детей от их рождения и до совершеннолетия.
Педиатры ежедневно выполняют чрезвычайно важную миссию — помогают маленьким пациентам расти здоровыми и счастливыми, а родителям подсказывают, как предотвратить болезни и создать наилучшие условия для развития ребенка.
Когда День педиатра 2025 в Украине — дата
Ежегодно День педиатра в Украине отмечается 20 ноября. Именно в этот день в 1959 году Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка, которая в настоящее время является основным международным документом по защите прав детей.
День педиатра совпадает с Днем защиты детей и Всемирным днем ребенка. Эти события призваны привлечь внимание общества к ценности детского здоровья и благополучия.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем педиатра в картинках, стихах и прозе.
Поздравления с Днем педиатра в картинках
Поздравления с Днем педиатра в стихах и прозе
***
От всего сердца поздравляю всех педиатров с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и семейного счастья. Пусть ваш благородный труд приносит радость и удовольствие, а улыбки здоровых детей будут лучшей наградой!
***
У вас не только есть харизма –
Вы – знаток всего организма.
К вам вожу ребенка я –
Вас знает вся наша семья!
Как врач вы – профи, высший класс,
Поздравляем с праздником! Любим вас!
***
Дорогие педиатры, поздравляем вас с профессиональным праздником! Спасибо за вашу заботу и мудрость, которые помогают нашим детям расти здоровыми и счастливыми. Пусть каждый день приносит вам радость от вашего благородного дела и благодарные улыбки маленьких пациентов.
***
Педиатр — любимый врач!
Стойко терпит детский плач.
Если что-то заболит —
Вмиг причину устранит.
За отзывчивость и чуткость
Пусть Вас каждую минутку
Будет счастье окружать,
Все дела пойдут на “пять”!
***
С Днем педиатра! Спасибо вам за чуткость, внимательность и преданность, с которыми вы ежедневно заботитесь о здоровье детей. Пусть сбываются все ваши мечты, а жизнь дарит множество теплых и счастливых моментов. Пусть в вашем сердце всегда будет столько же света, сколько вы дарите другим.
***
Доброты вам и здоровья,
Счастья крепкого, любви.
Ангельского вам терпения
И душевной теплоты.
Педиатром быть — призвание,
Благодарны вам за труд.
Пусть проблемы, неудачи
Стороной вас обойдут!
***