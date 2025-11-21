Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы – один из двенадцати величайших в православном календаре.

Он посвящен особому событию, когда трехлетнюю Деву Марию ее родители, праведные Иоаким и Анна, привели в храм в Иерусалиме, чтобы посвятить Ее Богу.

когда отмечается праздник в 2025 году и какие существуют запреты, связанные с этим днем.

Когда Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2025 году

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины провела реформу, перейдя на новоюлианский календарь. Он позволил согласовать церковные даты с государственным календарем и приблизил украинскую православную общину к общехристианской традиции.

Уже прошли два года, которые давали приходам для окончательного перехода. Поэтому в 2025 году праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы повсеместно отмечается 21 ноября.

Традиционно Введение приходится на период Рождественского поста, но из-за своего важного статуса позволяет послабления, которые проявляются, в частности, в употреблении рыбы и вина.

Традиции праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

В этот день христиане обращаются к Богородице с благодарностью и просьбами, особенно о детях. В храмах совершаются праздничные богослужения, а многие семьи впервые приводят маленьких детей на службу именно на Введение.

В народе этот праздник также называют Третьей Пречистой и связывают с наступлением зимы. Существует поверье: какая погода на Введение – такой будет и зима.

Что нельзя делать на Введение в храм Пресвятой Богородицы

В церковной и народной традиции существует ряд запретов, которых придерживаются верующие.

Нельзя выполнять тяжелый физический труд – убирать, стирать, шить и т. д.

Не стоит ссориться или ругаться – это в праздничный день считается грехом.

Не дают и не берут деньги в долг, чтобы не привлечь финансовые трудности.

Не проводят свадьбы и венчания, поскольку продолжается пост.

Не начинают новых дел – считается, что они могут не удаться.

Избегают шумных празднований – день должен быть тихим, семейным, в молитве.

Эти ограничения направлены не столько на запрет, сколько на сосредоточение на духовном смысле события – внутренней тишине и единении с Богом.

