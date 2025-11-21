Когда Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2025 году и что нельзя делать в этот день
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы – один из двенадцати величайших в православном календаре.
Он посвящен особому событию, когда трехлетнюю Деву Марию ее родители, праведные Иоаким и Анна, привели в храм в Иерусалиме, чтобы посвятить Ее Богу.
Факты ICTV рассказывают, когда отмечается праздник в 2025 году и какие существуют запреты, связанные с этим днем.
Когда Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2025 году
В сентябре 2023 года Православная церковь Украины провела реформу, перейдя на новоюлианский календарь. Он позволил согласовать церковные даты с государственным календарем и приблизил украинскую православную общину к общехристианской традиции.
Уже прошли два года, которые давали приходам для окончательного перехода. Поэтому в 2025 году праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы повсеместно отмечается 21 ноября.
Традиционно Введение приходится на период Рождественского поста, но из-за своего важного статуса позволяет послабления, которые проявляются, в частности, в употреблении рыбы и вина.
Традиции праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
В этот день христиане обращаются к Богородице с благодарностью и просьбами, особенно о детях. В храмах совершаются праздничные богослужения, а многие семьи впервые приводят маленьких детей на службу именно на Введение.
В народе этот праздник также называют Третьей Пречистой и связывают с наступлением зимы. Существует поверье: какая погода на Введение – такой будет и зима.
Что нельзя делать на Введение в храм Пресвятой Богородицы
В церковной и народной традиции существует ряд запретов, которых придерживаются верующие.
- Нельзя выполнять тяжелый физический труд – убирать, стирать, шить и т. д.
- Не стоит ссориться или ругаться – это в праздничный день считается грехом.
- Не дают и не берут деньги в долг, чтобы не привлечь финансовые трудности.
- Не проводят свадьбы и венчания, поскольку продолжается пост.
- Не начинают новых дел – считается, что они могут не удаться.
- Избегают шумных празднований – день должен быть тихим, семейным, в молитве.
Эти ограничения направлены не столько на запрет, сколько на сосредоточение на духовном смысле события – внутренней тишине и единении с Богом.