Сегодня, 22 ноября, украинцы отмечают День памяти жертв голодоморов – одну из самых болезненных для нас дат, которая традиционно приходится на четвертую субботу последнего месяца осени.

В мире 22 ноября отмечают сразу несколько событий – Международный день сына, День гуманного общества и Международный день музыканта. Также в календаре эта дата отмечена как День любви к веснушке и Международный день осведомленности об ауре.

Православная церковь в этот день чтит святого апостола Филимона и тех, кто с ним, а также мученика Прокопия, чтеца.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали главные события этого дня – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 22 ноября 2025 года

В этот день верующие чтят апостола Филимона и тех, кто с ним, а также мученика Прокопия, чтеца.

Святой Филимон был одним из семидесяти апостолов Христа и принадлежал к ближайшему кругу учеников апостола Павла. Вместе с Архипом и мученицей Апфией он проповедовал христианство в Колоссах и принял мученическую смерть во время гонений на церковь.

В этот день также вспоминают мученика Прокопия Чтеца, который служил в Кесарии Палестинской. По преданию, он отказался приносить жертвы языческим богам и был казнен за свою веру.

Какой сегодня, 22 ноября 2025 года, день в Украине

В этом году День памяти жертв голодоморов пришелся на 22 ноября. Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, погибших во время трех голодоморов XX века: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов.

Самым масштабным и ужасным стал Голодомор 1932-1933 годов, когда, по разным оценкам, погибли от 4 до более 7 млн человек. Голод искусственно организовала советская власть, введя принудительные хлебозаготовки, конфисковав все продукты питания, применив репрессии и полностью запретив выезд крестьян за пределы Украины.

В пиковые месяцы смертность достигала катастрофических масштабов, а целые села вымирали за считанные недели. Несмотря на информационную блокаду и запрет любых упоминаний, многочисленные свидетельства очевидцев и исследования подтвердили геноцидный характер действий советского режима.

Погибших от голода традиционно чтят минутой молчания и акцией Свеча памяти. Поэтому обязательно вечером зажгите ее, чтобы трагедия украинского народа никогда не была забыта.

Кто празднует день ангела 22 ноября 2025 года

Именины сегодня празднуют Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр и Федор.

Что нельзя делать 22 ноября 2025 года

Переедать – этот день делает организм чувствительным, и избыток пищи может осесть в виде шлаков и солей.

Проявлять злость, раздражение или агрессию – эти эмоции противоречат энергии дня и мешают очищению.

Одалживать деньги, продукты или тратить деньги на ненужные вещи – народные поверья предупреждают о риске потери достатка.

Дарить живые цветы и отправляться в дальние путешествия – считается, что это грозит неудачами.

Что можно делать сегодня

День способствует началу всех важных процессов – от оздоровительных программ до крупных долгосрочных проектов. Сегодня хорошо делать первые шаги, принимать решения и организовывать свой быт и рабочие задачи.

Организм остро чувствует, что ему нужно, поэтому это удачное время для тестирования продуктов и формирования полезных привычек.

Энергия дня связана с щедростью и добротой, поэтому стоит делать добрые дела, помогать другим и делиться тем, что имеешь. Кроме советов, если вас о них не просили.

Также это удачный день для романтики, интимной близости и открытия чего-то нового между партнерами.

Народные приметы на 22 ноября 2025 года

Иней утром – к богатому урожаю овса в следующем году.

Снегопад в этот день – непогода продлится еще около месяца.

Вороны или галки собираются большими стаями – будет снег.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.