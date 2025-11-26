Сегодня, 26 ноября, в мире отмечают сразу несколько событий – Всемирный день оливкового дерева, Международный день сапожника, а также День борьбы с ожирением, призванный привлечь внимание к важности здорового образа жизни.

Православная церковь в этот день чтит преподобного Алипия, столпника, и преподобного Иакова Сирийского, отшельника.

Факты ICTV собрали главные события этой даты – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 26 ноября 2025 года

В этот день православная церковь чтит преподобного Алипия, столпника – подвижника из Малой Азии, который прожил 53 года на столбе в молитве и воздержании.

Он поселился на месте древнего языческого гроба и построил рядом церковь на пожертвования верующих. Алипий с юности стремился к аскетической жизни и завоевал глубокое уважение среди христиан своей стойкостью и преданностью духовному подвигу.

Также в этот день вспоминают преподобного Иакова Сирийского, отшельника, который жил на горе возле города Кира в Сирии.

Он носил вериги, ел только раз в день и пребывал в постоянной молитве. Предания приписывают ему дар изгнания бесов, исцеления и даже воскрешения умерших.

Кто празднует день ангела 26 ноября 2025 года

Именины 26 ноября отмечают Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр и Яков.

Эти имена связаны как со святыми подвижниками, которых сегодня чтит церковь, так и с уважаемыми христианскими именами, имеющими давнюю традицию в Украине.

Что нельзя делать 26 ноября 2025 года

Ссориться, ругаться, обижать других.

Одалживать или брать деньги в долг – приметы связывают это с финансовыми потерями.

Начинать рискованные дела или ехать в дальний путь – день считается неблагоприятным для путешествий.

Беспокоить землю (рубить слишком много дров, колоть лед) – согласно поверьям, это может “накликать немилость земли”.

Что можно делать сегодня

День способствует тишине, гармонии и умственной работе. Это время созерцания, интуиции, мечтаний и духовных практик.

Хорошо заниматься исследованиями, аналитикой, научной деятельностью, а также упражнениями для ментального очищения: медитацией, дыхательными техниками, работой со словом. Полезны массаж, самомассаж, ароматерапия и процедуры, направленные на омоложение.

Луна в Водолее усиливает потребность в свободе, творчестве и экспериментах. В этот период легко даются нововведения: можно браться за смелые проекты, пробовать неожиданные решения, рисковать.

Также день благоприятен для эмоциональных покупок и небольших приятностей.

Народные приметы на 26 ноября 2025 года

Северный ветер – к суровой зиме.

Ясное утро – к резким морозам.

Иней на деревьях – к богатому урожаю в следующем году.

Дождь или снег – к хорошему сенокосу и удачному урожаю.

