Какой праздник 28 ноября 2025 и для чего день особенно удачный
Сегодня, 28 ноября, в Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга, а также Всеукраинский день логиста, который традиционно приходится на последнюю пятницу ноября.
В мировом календаре эта дата обозначена как День Красной планеты, посвященный запуску зонда Mariner-4 и исследованиям Марса.
Также на 28 ноября приходятся Всемирный день милосердия, Всемирный день информации, Международный день системного инженера, а еще два противоположных по смыслу события – Черная пятница со скидками и День без покупок, выступающий ее альтернативой.
Православная церковь в этот день чтит память преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
Факты ICTV собрали главные события этой даты – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 28 ноября 2025 года
- Какой сегодня, 28 ноября 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 28 ноября 2025 года
- Что нельзя делать 28 ноября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 28 ноября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 28 ноября 2025 года
Православная церковь чтит память преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Он жил в VIII веке и стал одним из самых известных защитников православного учения во время иконоборческих преследований.
Стефан Новый открыто выступил против запрета почитания икон, за что был заключен в тюрьму и погиб мученической смертью.
Какой сегодня, 28 ноября 2025 года, день в Украине
28 ноября в Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга. Этот профессиональный праздник установлен в 2020 году указом президента, чтобы подчеркнуть важную роль специалистов, которые противодействуют отмыванию доходов, финансированию терроризма и другим финансовым преступлениям.
Также сегодня отмечают Всеукраинский день логиста, который традиционно приходится на последнюю пятницу ноября. Логисты отвечают за эффективное планирование и организацию перевозок и хранения товаров.
Кто празднует день ангела 28 ноября 2025 года
Именины в этот день отмечают Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей и Анна.
Что нельзя делать 28 ноября 2025 года
- Давать или брать деньги в долг;
- Ссориться, ругаться, вступать в конфликты.
- Делать уборку после обеда.
- Легкомысленно обращаться с огнем – в этот день он имеет особую силу.
- Заниматься чисто развлекательными, «пустыми» делами.
- Заниматься сексом.
Что можно делать сегодня
День благоприятен для начала дел, планирования и важных решений.
Особенно удачными будут поездки, командировки, переезды или любое движение.
Посвятите этот день искусству – поэзии, музыке, театру или глубокому кино, которое обогатит душу.
Народные приметы на 28 ноября 2025 года
- Снег ночью – к продолжительной зиме.
- Сильный ветер – к нестабильной погоде.
- Сухой и холодный день – к жаркому лету.