Сегодня, 28 ноября, в Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга, а также Всеукраинский день логиста, который традиционно приходится на последнюю пятницу ноября.

В мировом календаре эта дата обозначена как День Красной планеты, посвященный запуску зонда Mariner-4 и исследованиям Марса.

Также на 28 ноября приходятся Всемирный день милосердия, Всемирный день информации, Международный день системного инженера, а еще два противоположных по смыслу события – Черная пятница со скидками и День без покупок, выступающий ее альтернативой.

Сейчас смотрят

Православная церковь в этот день чтит память преподобномученика и исповедника Стефана Нового.

Факты ICTV собрали главные события этой даты – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 28 ноября 2025 года

Православная церковь чтит память преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Он жил в VIII веке и стал одним из самых известных защитников православного учения во время иконоборческих преследований.

Стефан Новый открыто выступил против запрета почитания икон, за что был заключен в тюрьму и погиб мученической смертью.

Какой сегодня, 28 ноября 2025 года, день в Украине

28 ноября в Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга. Этот профессиональный праздник установлен в 2020 году указом президента, чтобы подчеркнуть важную роль специалистов, которые противодействуют отмыванию доходов, финансированию терроризма и другим финансовым преступлениям.

Также сегодня отмечают Всеукраинский день логиста, который традиционно приходится на последнюю пятницу ноября. Логисты отвечают за эффективное планирование и организацию перевозок и хранения товаров.

Кто празднует день ангела 28 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей и Анна.

Что нельзя делать 28 ноября 2025 года

Давать или брать деньги в долг;

Ссориться, ругаться, вступать в конфликты.

Делать уборку после обеда.

Легкомысленно обращаться с огнем – в этот день он имеет особую силу.

Заниматься чисто развлекательными, «пустыми» делами.

Заниматься сексом.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для начала дел, планирования и важных решений.

Особенно удачными будут поездки, командировки, переезды или любое движение.

Посвятите этот день искусству – поэзии, музыке, театру или глубокому кино, которое обогатит душу.

Народные приметы на 28 ноября 2025 года

Снег ночью – к продолжительной зиме.

Сильный ветер – к нестабильной погоде.

Сухой и холодный день – к жаркому лету.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.