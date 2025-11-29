Какой праздник 29 ноября 2025 и как не вынести из дома благополучие
В субботу, 29 ноября, отмечается Международный день женщин-правозащитниц, День электронных поздравлений, Международный день ягуара и Всемирный день муравьедов.
Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Парамона и Филумена. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник – 29 ноября 2025 года
Согласно православному календарю, 29 ноября верующие вспоминают святых мучеников Парамона и Филумена.
Святой Парамон жил в III веке во времена преследования христиан при правлении римского императора Декия. Его заключили в тюрьму вместе с 370 другими христианами за отказ поклоняться языческим богам. Несмотря на жестокие пытки, Парамон не отрекся от своей веры.
Святой мученик Филумен подвергся преследованиям в 274 году. Его тоже подвергли страшным мучениям, но он не отступил от веры во Христа.
Кто празднует день ангела 29 ноября 2025 года
Именины в этот день отмечают Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.
Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.
Что нельзя делать 29 ноября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.
Народные приметы не советуют убирать и выносить мусор, чтобы не вынести из дома благополучие и удачу. Не стоит делиться своими планами, иначе все пойдет наперекосяк.
Согласно лунному календарю, 29 ноября не стоит начинать новые дела. Неблагоприятный день для свадьбы, помолвки и духовных практик.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно готовить, стирать, заниматься творчеством, рукоделием и другими делами.
Лунный календарь советует провести день в тишине. Также важно контролировать свои эмоции и чувства, лучше не проявлять гнев или агрессию, даже если вас будут провоцировать на конфликт. День можно посвятить давно начатым делам, которые невозможно отложить.
Народные приметы на 29 ноября 2025 года
- Сильный снегопад — следующий год будет урожайным.
- Идет дождь — зима будет теплой.
- Облака низко плывут — скоро выпадет снег и начнутся морозы.
- Звезды светят очень ярко — ждите похолодания.
- Сильный ветер — зима будет холодной.