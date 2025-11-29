В субботу, 29 ноября, отмечается Международный день женщин-правозащитниц, День электронных поздравлений, Международный день ягуара и Всемирный день муравьедов.

Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Парамона и Филумена. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 29 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, 29 ноября верующие вспоминают святых мучеников Парамона и Филумена.

Сейчас смотрят

Святой Парамон жил в III веке во времена преследования христиан при правлении римского императора Декия. Его заключили в тюрьму вместе с 370 другими христианами за отказ поклоняться языческим богам. Несмотря на жестокие пытки, Парамон не отрекся от своей веры.

Святой мученик Филумен подвергся преследованиям в 274 году. Его тоже подвергли страшным мучениям, но он не отступил от веры во Христа.

Кто празднует день ангела 29 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 29 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют убирать и выносить мусор, чтобы не вынести из дома благополучие и удачу. Не стоит делиться своими планами, иначе все пойдет наперекосяк.

Согласно лунному календарю, 29 ноября не стоит начинать новые дела. Неблагоприятный день для свадьбы, помолвки и духовных практик.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно готовить, стирать, заниматься творчеством, рукоделием и другими делами.

Лунный календарь советует провести день в тишине. Также важно контролировать свои эмоции и чувства, лучше не проявлять гнев или агрессию, даже если вас будут провоцировать на конфликт. День можно посвятить давно начатым делам, которые невозможно отложить.

Народные приметы на 29 ноября 2025 года

Сильный снегопад — следующий год будет урожайным.

Идет дождь — зима будет теплой.

Облака низко плывут — скоро выпадет снег и начнутся морозы.

Звезды светят очень ярко — ждите похолодания.

Сильный ветер — зима будет холодной.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.