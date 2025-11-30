Радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ — это подразделения, которые контролируют воздушное пространство страны, предупреждают об угрозе и обеспечивают работу нашей противовоздушной обороны.

Именно они обнаруживают вражеские ракеты, беспилотники и авиацию, передавая данные для уничтожения целей средствами ПВО.

Их работа незаметна для большинства, но критически важна — от точности и оперативности радистов зависит жизнь военных и гражданских, а также эффективность всей системы обороны.

Когда День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ

Ежегодно День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ отмечают 30 ноября.

Праздник был установлен 16 сентября 2010 года приказом министра обороны Украины Михаила Ежеля, учитывая важное значение радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ и с целью поддержания престижа военной службы в частях и подразделениях этого рода войск.

В этот праздник стоит поблагодарить военных радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ за службу, бдительность, преданность и ежедневную защиту украинских городов, инфраструктуры и людей.

Благодаря их профессионализму с начала полномасштабной войны РФ было обнаружено и сбито тысячи вражеских дронов, ракет, самолетов, а главное — спасено много жизней.

Работа радиолокационных подразделений — крайне важная, тяжелая и опасная. Поэтому сегодня не забудьте поздравить с Днем радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ всех, кто ежедневно стоит на страже нашей безопасности.

