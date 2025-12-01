В понедельник, 1 декабря, в Украине отмечается День работников прокуратуры Украины. Также на первый день зимы приходится Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день невролога, Киберпонедельник, День Антарктиды и День заключенных за мир.

Православная церковь сегодня чтит память святого пророка Наума. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 1 декабря 2025 года

Согласно православному календарю, 1 декабря верующие вспоминают святого Наума, одного из 12 малых библейских пророков. Он был родом из Элкоша, города на севере Ирака. Проповедовал во времена царствования Езекии, то есть между 727 и 698 годами до н. э.

Является автором Книги пророка Наума, которая содержит в себе картину религиозно-нравственного и политического состояния Израиля, а также дает много указаний на историю Ассирии. По преданию, Наум умер на 45-м году жизни и был похоронен на родной земле.

Какой сегодня, 1 декабря 2025 года, день в Украине

В первый день зимы профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры Украины.

Праздник был установлен указом президента в 2000 году, учитывая выдающуюся роль органов прокуратуры в укреплении законности, защите прав человека и гражданина. 1 декабря принято поздравлять работников прокуратуры, которые ежедневно вносят вклад в дело построения Украины как правового государства.

Кто празднует день ангела 1 декабря 2025 года

Именины сегодня празднуют Антон и Дмитрий. Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, мира, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 1 декабря 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют жаловаться на судьбу и проблемы, иначе неприятностей станет еще больше. Также не рекомендуется одалживать кому-то деньги и личные вещи — их не вернут.

Согласно лунному календарю, 1 декабря нельзя проводить пассивно — это путь к болезням.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, готовить, стирать, заниматься творчеством, рукоделием и другими делами. Изделия, сделанные своими руками, получатся аккуратными.

Благоприятный день для обучения, чтения книг, освоения новых навыков. 1 декабря можно работать как физически, так и умственно — энергии будет достаточно. Можно заниматься спортом, решать рабочие вопросы и записываться на бьюти-процедуры.

Народные приметы на 1 декабря 2025 года

Звезды на небе мерцают — к метели.

Теплая погода — зима будет теплой.

Уже выпало много снега — весной будут сильные наводнения.

Вдали слышен лай собак — ждите снегопада.

