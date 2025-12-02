Какой праздник 2 декабря 2025 и что считается плохой приметой этого дня
Сегодня, 2 декабря, верующие чтят святого пророка Авакума.
В мире эта дата отмечена большим количеством тематических событий. Это Всемирный день предотвращения загрязнения окружающей среды, День безопасной бритвы, День игры в баскетбол, День специального образования, День оладий, а также Международный день модельной железной дороги и Всемирный день компьютерной грамотности.
Кроме того, на эту дату приходится Международный день борьбы за отмену рабства, и ежегодно в первый вторник декабря отмечают Всемирный день трюков.
Факты ICTV собрали главные события дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать 2 декабря, какие есть народные приметы и кто празднует день ангела.
- Какой сегодня церковный праздник – 2 декабря 2025 года
- Кто празднует день ангела 2 декабря 2025 года
- Что нельзя делать 2 декабря 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 2 декабря 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 2 декабря 2025 года
Сегодня православная церковь чтит святого пророка Авакума. Он принадлежит к группе ветхозаветных пророков, чьи пророчества вошли в библейский канон.
Авакум жил в период перед вавилонским завоеванием Иудеи и описывал события своего времени через обращение к Богу.
О личной жизни Авакума почти ничего не известно, однако его книга сохранилась как часть Священного Писания.
Кто празднует день ангела 2 декабря 2025 года
В этот день именины празднуют мужчины и мальчики, которых зовут Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан и Федор.
Среди женщин и девушек день ангела отмечают Антонина, Вера, Маргарита, Мария и Тамара.
Что нельзя делать 2 декабря 2025 года
- Поднимать найденные на дороге вещи – в народе это считалось плохим знаком.
- Ссориться, ругаться и провоцировать конфликты.
- Завидовать.
- Переедать, употреблять мясо, алкоголь и другую тяжелую пищу.
- Перегружать сердце и заниматься интенсивными спортивными упражнениями.
Что можно делать сегодня
Астрологи называют этот день периодом усиленной интуиции – могут сниться пророческие сны, легче принимать решения, касающиеся личных переживаний. Рекомендуется уединение, медитация, работа с внутренним состоянием.
В спорте лучше сделать выбор в пользу легких упражнений: растяжка, дыхательные практики, асаны хатха-йоги. Полезным будет массаж и любые процедуры, снимающие напряжение.
В быту стоит уменьшить нагрузку и избегать задач, требующих силы или тяжелых физических усилий. Луна находится в Овне, поэтому эмоции могут обостряться — важно следить за самоконтролем и не реагировать импульсивно.
В бизнесе день удачен только для благотворительных или спонсорских решений. Другие финансовые действия будут даваться сложно, поэтому лучше перенести их на другое время.
Народные приметы на 2 декабря 2025 года
- Снег лежит и не тает — зима будет долгой и холодной.
- Ясный морозный день — к суровой зиме.
- Сильный или резкий ветер – к метели и быстрой смене погоды.
- Иней на деревьях – к хорошему урожаю.
- Воробьи прячутся под крышу – приближается непогода.