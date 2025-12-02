Сегодня, 2 декабря, верующие чтят святого пророка Авакума.

В мире эта дата отмечена большим количеством тематических событий. Это Всемирный день предотвращения загрязнения окружающей среды, День безопасной бритвы, День игры в баскетбол, День специального образования, День оладий, а также Международный день модельной железной дороги и Всемирный день компьютерной грамотности.

Кроме того, на эту дату приходится Международный день борьбы за отмену рабства, и ежегодно в первый вторник декабря отмечают Всемирный день трюков.

Факты ICTV собрали главные события дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать 2 декабря, какие есть народные приметы и кто празднует день ангела.

Какой сегодня церковный праздник – 2 декабря 2025 года

Сегодня православная церковь чтит святого пророка Авакума. Он принадлежит к группе ветхозаветных пророков, чьи пророчества вошли в библейский канон.

Авакум жил в период перед вавилонским завоеванием Иудеи и описывал события своего времени через обращение к Богу.

О личной жизни Авакума почти ничего не известно, однако его книга сохранилась как часть Священного Писания.

Кто празднует день ангела 2 декабря 2025 года

В этот день именины празднуют мужчины и мальчики, которых зовут Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан и Федор.

Среди женщин и девушек день ангела отмечают Антонина, Вера, Маргарита, Мария и Тамара.

Что нельзя делать 2 декабря 2025 года

Поднимать найденные на дороге вещи – в народе это считалось плохим знаком.

Ссориться, ругаться и провоцировать конфликты.

Завидовать.

Переедать, употреблять мясо, алкоголь и другую тяжелую пищу.

Перегружать сердце и заниматься интенсивными спортивными упражнениями.

Что можно делать сегодня

Астрологи называют этот день периодом усиленной интуиции – могут сниться пророческие сны, легче принимать решения, касающиеся личных переживаний. Рекомендуется уединение, медитация, работа с внутренним состоянием.

В спорте лучше сделать выбор в пользу легких упражнений: растяжка, дыхательные практики, асаны хатха-йоги. Полезным будет массаж и любые процедуры, снимающие напряжение.

В быту стоит уменьшить нагрузку и избегать задач, требующих силы или тяжелых физических усилий. Луна находится в Овне, поэтому эмоции могут обостряться — важно следить за самоконтролем и не реагировать импульсивно.

В бизнесе день удачен только для благотворительных или спонсорских решений. Другие финансовые действия будут даваться сложно, поэтому лучше перенести их на другое время.

Народные приметы на 2 декабря 2025 года

Снег лежит и не тает — зима будет долгой и холодной.

Ясный морозный день — к суровой зиме.

Сильный или резкий ветер – к метели и быстрой смене погоды.

Иней на деревьях – к хорошему урожаю.

Воробьи прячутся под крышу – приближается непогода.

