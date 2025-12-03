В среду, 3 декабря, отмечается Международный день людей с инвалидностью, Международный день баскского языка, Всемирный день компьютерной графики, Международный день борьбы с пестицидами и Всемирный день катания на коньках.

Православная церковь сегодня чтит память святого пророка Софонии. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 3 декабря 2025 года

Согласно православному календарю, 3 декабря верующие вспоминают святого Софония, одного из 12 малых библейских пророков.

Он жил в период правления иудейского царя Иосии (VII век до н. э.), на грани разрушения иудейского царства. Предсказание этой катастрофы с призывом к покаянию и является главным содержанием Книги пророка Софонии.

Кто празднует день ангела 3 декабря 2025 года

Именины в этот день отмечают Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай и Федор.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 3 декабря 2025 года

В этот день нельзя сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи и ссориться с близкими, иначе отношения испортятся надолго.

Верующим, которые соблюдают Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. Народные приметы не советуют много болтать без дела. Если в ночь на 3 декабря приснился кошмар — никому его не рассказывайте, иначе сбудется.

Согласно лунному календарю, сегодня не стоит начинать новые дела. Также неблагоприятный день для новых знакомств.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, готовить, стирать, заниматься творчеством и другими делами. Народные приметы советуют провести день в тишине и молчании. Наши предки верили, что если за день не сказать ни слова, то в следующем году вас ждет успех во всех делах.

Лунный календарь советует посвятить день обучению и омоложению организма. Сегодня можно записаться на стрижку или другие бьюти-процедуры. Благоприятная дата для того, чтобы вносить коррективы в работу и бизнес.

Народные приметы на 3 декабря 2025 года

Звезды ночью мерцают — ждите метель.

Снегирь щебечет под окном — к оттепели.

Дрова в печи сильно трещат — к сильным морозам.

Мало снега выпало — в следующем году будет плохой урожай.

