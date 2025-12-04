День святой Варвары – один из самых почитаемых праздников в православном и народном календаре.

Это день, посвященный великомученице, которую считают покровительницей женщин, детей, артиллеристов і горняков, а также защитницей от внезапной смерти.

В 2025 году День святой Варвары в Украине будут праздновать 4 декабря – согласно новому церковному календарю, на который перешла большинство православных общин.

О дате, истории святой, народных обычаях и том, что запрещено делать в этот день – читайте далее.

Когда День святой Варвары в 2025 году

С переходом на новоильянский календарь День святой Варвары отмечается 4 декабря, а не 17-го, как раньше. Эта дата остается постоянной.

День Варвары – это также день ангела для девушек и женщин, которые носят это имя. Варвара в переводе означает “иностранка” или “та, что происходит из чужого края”.

День великомученицы Варвары – история и значение

Святая Варвара жила в III веке. Ее отец-язычник запер дочь в башне, чтобы уберечь от влияния христиан.

Несмотря на это, девушка приняла крещение и отказалась отречься от веры. За это ее жестоко казнили мечом по приказу родного отца. Сразу после этого, по легенде, его поразила молния.

С тех пор Варвару считают покровительницей тех, кто подвергается неожиданным или внезапным бедам, а также попечительницей женщин и девушек.

Мощи святой хранятся во Владимирском соборе в Киеве.

Традиции на День святой Варвары 2025

Этот день издавна считается важным в зимнем календарном цикле. В народе говорили: “Святая Варвара пути заметает, святой Савва следом идет, а Николай снегом покрывает” — так люди описывали приближение настоящей зимы.

В День святой Варвары женщины шли в церковь, ставили свечу у иконы святой и молились за здоровье, детей и мир в семье.

Девушки гадали на замужество, ставя в воду веточку вишни – если расцветет до Рождества, будет свадьба.

Традиционное обрядовое блюдо этого дня – вареники. В некоторых регионах к ним клали шутливые «пирхуны» – тесто без начинки.

Также засевали зерно в горшок или миску. Если к Рождеству всходы были густыми, это считалось хорошим знаком на урожай и достаток.

Разрешенное рукоделие – вышивка или шитье в этот день не под запретом, поскольку, по преданию, сама святая Варвара была мастерицей.

День святой Варвары – что нельзя делать

Несмотря на радостный характер праздника, на Варвару соблюдаются определенные запреты.

Нельзя стирать, белить, шить одежду, рубить дрова – то есть выполнять тяжелую домашнюю работу.

Нельзя ссориться, ругаться, говорить что-то плохое – все сказанное может вернуться к человеку.

Не употребляют скоромную пищу и алкоголь, ведь продолжается Рождественский пост.

Мужчинам запрещено оскорблять женщин – считалось, что за них заступается сама Варвара.

Не стоит гулять на улице после захода солнца – по поверьям, это «нечистая» ночь.

Нельзя проспать утро – это считалось плохим знаком на весь год.

Приметы на День святой Варвары

Если на Варвару лежит снег – зима будет длинной.

Ясное небо – к морозам, облачное – к оттепели.

Как на Варвару ударит мороз – таким будет и Рождество.

