Какой праздник 4 декабря 2025 и о чем просить святую Варвару
Сегодня, 4 декабря, в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии Украины.
В мире на эту дату приходятся Всемирный день охраны дикой природы, Международный день банков и Международный день гепарда.
Православная церковь в этот день чтит великомученицу Варвару.
Факты ICTV собрали главные события этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, какие существуют народные приметы и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 4 декабря 2025 года
Православная церковь сегодня чтит великомученицу Варвару. По преданию, она происходила из знатной семьи Малой Азии и тайно приняла христианство в то время, когда вера преследовалась. Ее решение вызвало гнев отца-язычника и стало причиной дальнейших испытаний.
После того как о ее крещении стало известно, Варвару отдали на суд местного правителя. Она подверглась пыткам, но отказалась отречься от веры и была казнена собственным отцом. Мощи святой сохранили и впоследствии перевезли в Константинополь, а в XII веке — в Киев, где они находятся и по сей день.
Какой сегодня, 4 декабря 2025 года, день в Украине
4 декабря в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии. Этот праздник посвящен подразделениям, на долю которых приходится до 60-70% основной огневой силы армии. Артиллерия и ракетные войска ежедневно демонстрируют свою эффективность на фронте.
Ранее этот день отмечали 3 ноября, однако с 2024 года его перенесли на 4 декабря согласно указу президента Украины.
Кто празднует день ангела 4 декабря 2025 года
Среди мужчин сегодня отмечают именины Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр и Алексей.
Среди женщин – Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира и Юлия.
Что нельзя делать 4 декабря 2025 года
- Прясть и ткать – в народной традиции в этот день это строго запрещалось.
- Выполнять тяжелую физическую или домашнюю работу.
- Перегружать зрение: долго читать, работать за компьютером или смотреть телевизор.
- Часто смотреть в зеркало – считалось нежелательным для этого дня.
Что можно делать сегодня
В этот день можно обратиться к святой Варваре с просьбами о доброй судьбе, здоровье детей, семейном покое и защите.
В народе в этот день начинали подготовку к зимним праздникам: убирали, готовили блюда, вышивали обереги. Девушки ставили в воду вишневые веточки, ожидая знака судьбы до Рождества.
День благоприятен для творчества, учебы, спокойного темпа и заботы о себе. Время подходит для поиска ответов, самосовершенствования и занятий, которые приносят вдохновение. Благоприятно начинать новые проекты и заниматься любимыми делами.
Народные приметы на 4 декабря 2025 года
- Теплая погода на Варвару – к урожайному году, особенно льна.
- Яркое сияние на западе – к ясной и солнечной погоде.
- Мороз в этот день продержится долго.
- Холод и мороз на Варвару – дороги покроет лед.
- Облачно – ждите снега, а ясное небо предвещает сильные морозы.