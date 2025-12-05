В пятницу, 5 декабря, в Украине отмечается День работников статистики и День почвоведа. Также на эту дату приходятся Всемирный день почв, Международный день волонтера, Международный день ниндзя и Международный фестиваль свитеров.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Саввы Освященного. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 5 декабря 2025 года

Согласно православному календарю, 5 декабря верующие вспоминают преподобного Савву Освященного. Он был родом из Каппадокии, с восьми лет жил в монастыре, а в 17 лет – принял монашеский постриг. В течение жизни Савва основал несколько монастырей.

Благодаря его молитвам произошло много чудес. Преподобный также написал первый устав церковных служб, так называемый Иерусалимский. Он был принят всеми Палестинскими монастырями. Сав Освященный умер в 532 году.

Какой сегодня, 5 декабря 2025 года, день в Украине

5 декабря в Украине отмечают День работников статистики. Праздник был установлен в 2002 году в поддержку инициативы Государственного комитета статистики, учитывая значительный вклад работников этой отрасли в развитие экономики государства.

Также на эту дату приходится День почвоведа. Этот неофициальный праздник посвящен людям, которые исследуют состав, свойства и плодородие почв, помогая сохранять природные ресурсы и развивать сельское хозяйство.

Кто празднует день ангела 5 декабря 2025 года

Именины сегодня празднуют Геннадий, Захар, Илья и Сергей. Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, мира, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 5 декабря 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют отправляться в дальние поездки и путешествия — повышается вероятность неприятностей в дороге. В этот день не стоит носить порванную и грязную одежду, иначе навлечете на себя проблемы.

Согласно лунному календарю, 5 декабря — неблагоприятный день для важных дел. От стрижки и бьюти-процедур лучше воздержаться.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, готовить, стирать, заниматься творчеством, рукоделием и другими делами.

Лунный календарь советует сохранять спокойствие и не допускать всплесков эмоций, ведь в этот день люди склонны к агрессии и конфликтам. Согласно народным приметам, удачный день для торговли и покупок.

Народные приметы на 5 декабря 2025 года

Дрова трещат в печи — ждите морозов.

Дым стелется вниз — к потеплению.

Снег рыхлый, но тает — к улучшению погодных условий.

Белки покидают гнезда, хотя стоит морозная погода — ждите оттепели.

