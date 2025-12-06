Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День ВСУ — профессиональный праздник наших воинов, которые всеми силами защищают родное небо и землю от российских оккупантов.

В мире на эту дату приходится День рождения микроволновки, Всемирный день фетбайка (велосипеда на широких колесах) и День свечи, которые традиционно празднуют в первую субботу декабря.

Православная церковь в этот день чтит память святителя Николая Чудотворца — одного из самых любимых христианских святых, покровителя путешественников и благотворителей. День святого Николая — это время чудес и радости, ведь именно он кладет детям подарки под подушку.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, какие существуют народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 6 декабря 2025 года

Ежегодно 6 декабря православные христиане чтят святителя Николая Чудотворца. Верующие обращаются к нему за защитой, помощью в путешествиях, поддержкой для детей, бедных и тех, кто подвергся несправедливости.

Святой Николай прославился многочисленными чудесами и щедростью. Именно этот день считают началом рождественской благотворительной традиции – времени милосердия, подарков и заботы о ближних. Утром дети заглядывают под подушку, веря, что ночью Николай приносит послушным малышам сладости, а непослушным – розгу.

Святитель Николай родился в конце III века в городе Патара и с юных лет отличался добротой и набожностью. Он рано остался сиротой и раздал свое наследство бедным, выбрав путь служения Богу. Впоследствии Николай стал епископом Мирликийским, завоевав уважение людей благодаря честности, сочувствию и помощи всем, кто нуждался в поддержке.

Какой сегодня, 6 декабря 2025 года, день в Украине

Ежегодно 6 декабря мы отмечаем День Вооруженных сил Украины, благодаря тех, кто защищает страну, ее суверенитет и территориальную целостность на фронте и в тылу.

День ВСУ официально установлен постановлением Верховной Рады в 1993 году и отмечается в день принятия закона «О Вооруженных Силах Украины» от 1991 года.

Дата также символически совпадает с началом Первого зимнего похода Армии УНР, а с 2023 года – с Днем святителя Николая после перехода украинских церквей на новоиюльский календарь.

Кто празднует день ангела 6 декабря 2025 года

В этот день свои именины отмечают Максимы и Николаи.

Николаям 6 декабря особенно повезло – их праздник совпадает с чествованием святителя Николая.

Имя Максим символизирует силу и стремление к победе, а Николая традиционно связывают с мудростью и благотворительностью.

Если среди ваших родных или друзей есть обладатели этих имен – не забудьте поздравить их сегодня.

Что нельзя делать 6 декабря 2025 года

Работать физически: убирать, стирать, делать ремонт или тяжелую домашнюю работу.

Ссориться, конфликтовать, ругаться или создавать любую дисгармонию.

Давать и брать деньги в долг.

Стричь волосы или резать что-то ножницами – по поверью, это приносит неудачи.

Совершать подлость или лгать – это считалось особенно тяжким грехом.

Употреблять алкоголь, табак и мясо.

Заводить случайные сексуальные контакты.

Покупать ненужные вещи.

Долго оставаться в одиночестве.

Что можно делать сегодня

День очень светлый и наполненный атмосферой милосердия и семейного тепла. Традиционно это время добрых дел: украинцы помогали бедным, сиротам, навещали тех, кто нуждается в поддержке. Считалось, что забота о других в этот день приносит благословение на весь год.

Хорошо дарить подарки как детям, так и взрослым. Отсюда и традиция сюрпризов под подушкой, которая сохраняется веками. Хозяйки в этот день пекли Николайчики — праздничное печенье, которое дарили детям и соседям. Семьи собирались вместе за столом, обменивались теплыми словами, а также мирились с давними недругами — считалось, что соглашения и примирения в этот день являются самыми счастливыми.

С астрологической точки зрения, день благоприятен для творчества, новых идей, начала дел и очищения. Хорошо наводить порядок в доме и в мыслях, проводить легкие оздоровительные или очистительные ритуалы. Луна в Близнецах усиливает потребность в общении и подвижности — полезно гулять, встречаться с друзьями или ездить в короткие поездки.

Народные приметы на 6 декабря 2025 года

Теплый день на Николая – зима будет ясной и мягкой.

Снег 6 декабря – на морозную и снежную зиму.

Иней на деревьях – на богатый урожай в следующем году.

Если утром ветер сильный – весна будет поздней.

Много звезд на небе – летом ждите обильный урожай ягод.

