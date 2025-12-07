В воскресенье, 7 декабря, в Украине отмечается День местного самоуправления. Также на эту дату приходится Всемирный день украинского платка и Международный день гражданской авиации.

Православная церковь сегодня чтит память святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 7 декабря 2025 года

Согласно православному календарю, 7 декабря верующие вспоминают святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Он жил в IV веке в Римской империи. Был выдающимся борцом против язычества и арианской ереси.

Амвросий выступал за независимость церкви от светской власти. Считается реформатором церковных песнопений, который ввел антифонное пение поочередно на обоих крилосах. Святой Амвросий написал две работы: Таинства и Мистерии.

Какой сегодня, 7 декабря 2025 года, день в Украине

7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления. Праздник был установлен в 2000 году, учитывая большое значение местного самоуправления для развития народовластия, демократизации общественных отношений и укрепления украинской государственности. К слову, именно 7 декабря 1990 года Верховная Рада Украины приняла закон О местном самоуправлении.

Также на эту дату приходится День украинского платка. Этот неофициальный праздник имеет целью объединение женщин разных профессий, возрастов и национальностей для сохранения украинских традиций.

Кто празднует день ангела 7 декабря 2025 года

Именины сегодня празднуют Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр и Сергей.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, мира, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 7 декабря 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют жаловаться на свою судьбу и болезни, иначе проблем станет еще больше. Неблагоприятный день для стрижки и бьюти-процедур. 7 декабря выпадает на воскресенье, поэтому в этот день не рекомендуется убирать, стирать и заниматься рукоделием.

Что можно делать сегодня

Сегодняшний день стоит посвятить отдыху и посиделкам с родными. Благоприятный день для помолвки, бракосочетания, знакомств и контактов с представителями противоположного пола. Удачная дата для приготовления любой выпечки — тесто получится с первого раза.

Народные приметы на 7 декабря 2025 года

Солнце прячется за облаками — скоро будет снегопад.

Идет мокрый снег — лето будет дождливым.

Солнце в дымке — ждите метель.

Сухой и легкий снег — к засухе летом.

