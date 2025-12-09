Январь в церковном календаре сосредоточен вокруг одного из древнейших и торжественных праздников христианской традиции – Крещения (Богоявления) Господня.

Первые дни месяца ведут верующих именно к этому важному религиозному событию, которому предшествует Надвечерье, а на следующий день чествуется Собор святого Иоанна Крестителя. Кроме того, в течение месяца церковь pufle’ многих подвижников, святителей и мучеников.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на январь 2026 года – все даты приведены по новолианскому календарю.

Церковные праздники в январе 2026 года

1 января – Обрезание Господне, святого Василия;

2 января – святого Сильвестра, священномученика Игнатия Богоносца;

3 января – святого мученика Гордия;

4 января – Собор святых семидесяти апостолов, святого Зосимы;

5 января – Крещенский Святвечер (Навечерие Богоявления);

6 января – Богоявление Господне (Крещение);

7 января – собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

8 января – преподобного Григория Печерского;

9 января – святого Филиппа;

10 января – святителя Григория Нисского;

11 января – святого преподобного Феодосия Великого;

12 января – святой мученицы Татьяны, святителя Саввы Сербского;

13 января – святых мучеников Ермила и Стратоника;

14 января – святой равноапостольной Нины;

15 января – святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника

16 января – поклонение честным оковам апостола Петра (Петра Вериги);

17 января – святого преподобного Антония Великого;

18 января – Святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских;

19 января – святого преподобного Макария Египетского;

20 января – Святого преподобного Евфимия Великого (Ефимов день);

21 января – святого исповедника Максима;

22 января – святого апостола Тимофея;

23 января – священномученика Климента, епископа и святого мученика Агатангела;

24 января – святой преподобной Ксении Римлянки;

25 января – святителя Григория Богослова, архиепископа Царьградского;

26 января – святого Феодора Студита;

27 января – перенесение мощей святого Иоанна Златоуста:

28 января – святого преподобного Ефрема Сирина;

29 января – святого Лаврентия Печерского, епископа Туровского;

30 января – Трехсвятие или Собор Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста;

31 января – бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

