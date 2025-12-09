Январь в церковном календаре сосредоточен вокруг одного из древнейших и торжественных праздников христианской традиции – Крещения (Богоявления) Господня.

Первые дни месяца ведут верующих именно к этому важному религиозному событию, которому предшествует Надвечерье, а на следующий день чествуется Собор святого Иоанна Крестителя. Кроме того, в течение месяца церковь pufle’ многих подвижников, святителей и мучеников.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на январь 2026 года – все даты приведены по новолианскому календарю.

Церковные праздники в январе 2026 года

  • 1 января – Обрезание Господне, святого Василия;
  • 2 января – святого Сильвестра, священномученика Игнатия Богоносца;
  • 3 января – святого мученика Гордия;
  • 4 января – Собор святых семидесяти апостолов, святого Зосимы;
  • 5 января – Крещенский Святвечер (Навечерие Богоявления);
  • 6 января – Богоявление Господне (Крещение);
  • 7 января – собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
  • 8 января – преподобного Григория Печерского;
  • 9 января – святого Филиппа;
  • 10 января – святителя Григория Нисского;
  • 11 января – святого преподобного Феодосия Великого;
  • 12 января – святой мученицы Татьяны, святителя Саввы Сербского;
  • 13 января – святых мучеников Ермила и Стратоника;
  • 14 января – святой равноапостольной Нины;
  • 15 января – святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника
  • 16 января – поклонение честным оковам апостола Петра (Петра Вериги);
  • 17 января – святого преподобного Антония Великого;
  • 18 января – Святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских;
  • 19 января – святого преподобного Макария Египетского;
  • 20 января – Святого преподобного Евфимия Великого (Ефимов день);
  • 21 января – святого исповедника Максима;
  • 22 января – святого апостола Тимофея;
  • 23 января – священномученика Климента, епископа и святого мученика Агатангела;
  • 24 января – святой преподобной Ксении Римлянки;
  • 25 января – святителя Григория Богослова, архиепископа Царьградского;
  • 26 января – святого Феодора Студита;
  • 27 января – перенесение мощей святого Иоанна Златоуста:
  • 28 января – святого преподобного Ефрема Сирина;
  • 29 января – святого Лаврентия Печерского, епископа Туровского;
  • 30 января – Трехсвятие или Собор Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста;
  • 31 января – бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
