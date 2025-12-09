Какой праздник 9 декабря 2025 и с кем не стоит контактировать
Во вторник, 9 декабря, отмечается Международный день ветеринарной медицины, Всемирный день техно-музыки, Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, День рождественской открытки и День ламы.
В церковном календаре сегодня — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 9 декабря 2025 года
- Кто празднует день ангела 9 декабря 2025 года
- Что нельзя делать 9 декабря 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 9 декабря 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 9 декабря 2025 года
Согласно православному календарю, 9 декабря верующие отмечают Непорочное зачатие Девы Марии, которую весь христианский мир знает как мать Иисуса Христа.
По преданию, праведная Анна со своим мужем Иоакимом жила в любви и согласии, однако женщина никак не могла забеременеть. Когда супруги уже совсем отчаялись, появился ангел и сообщил, что у них родится дочь. Благодарные Анна и Иоаким решили, что впоследствии отдадут дочь в храм для служения Богу.
Через девять месяцев у супругов родилась дочь, которую они назвали Марией. В возрасте трех лет девочку привели в храм Господень, где она находилась до совершеннолетия. Святая Анна считается покровительницей беременных, матерей и бабушек.
Кто празднует день ангела 9 декабря 2025 года
Именины в этот день отмечают Василий, Владимир, Александр, Степан и Анна.
Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.
Что нельзя делать 9 декабря 2025 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.
Народные приметы не советуют в этот день ходить в лес, чтобы не наткнуться на злых зверей. Беременным женщинам запрещено заниматься рукоделием и физическим трудом, иначе роды будут тяжелыми.
Согласно лунному календарю, 9 декабря нежелательно контактировать с незнакомыми людьми, также не рекомендуется переедать и употреблять алкоголь.
Что можно делать сегодня
В день Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы женщины молятся ее матери праведной Анне о счастье, благополучии, крепком здоровье детей, беременности и легких родах.
Сегодня можно заниматься домашними делами, готовить, проводить время с родными и близкими. Лунный календарь советует сдерживать все проявления негативных эмоций, а лучше — трансформировать их в положительные.
В этот день желательно очищать жилье, а также тело и мысли. Благоприятная дата, чтобы проанализировать прошлое и покаяться в грехах.
Народные приметы на 9 декабря 2025 года
- Дождь в этот день — весной будет много дождей.
- Иней на деревьях — к богатому урожаю.
- Яркое солнце — к морозному Новому году.