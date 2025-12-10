Какой праздник 10 декабря 2025 года: не ходите к экстрасенсам и берегите зрение
Сегодня, 10 декабря, мир отмечает сразу несколько важных дат – это День прав человека, Международный день защиты прав животных, День Нобеля и Всемирный день футбола.
Православная церковь в этот день чтит мучеников Мину, Ермогена и Евграфа. Также 10 декабря вспоминают преподобного Фому.
Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, какие существуют народные приметы и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник — 10 декабря 2025 года
В православном календаре это день памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа – трех святых IV века, которые пострадали за веру в Христа.
Святой Мина, посланный в Александрию для усмирения смуты, открыто проповедовал христианство и обратил многих язычников.
Ермоген, изначально язычник и епарх, принял веру, увидев мужество святого Мины во время пыток.
Евграф, секретарь и сотрудник Мины, открыто признал веру после его страданий.
Все трое были казнены. Их мощи, брошенные в море в железном ящике, впоследствии были найдены и перенесены в Константинополь.
Также 10 декабря церковь чтит преподобного Фому, который родился в Вифинии и с юности посвятил себя монашеской жизни.
Он стал игуменом нового монастыря на реке Сагарис, а впоследствии ушел в пустыню, где совершал духовные подвиги. Святой Фома был известен даром исцеления и прозорливости.
Кто празднует день ангела 10 декабря 2025 года
Именины в этот день отмечают мальчики и мужчины, которых зовут Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей и Степан.
Среди женщин и девушек день ангела празднуют Ангелины, Анны, Александры и Татьяны.
Если в вашем кругу есть обладатели этих имен — не забудьте поздравить их с днем ангела и пожелать мира, здоровья и Божьего благословения.
Что нельзя делать 10 декабря 2025 года
- Выполнять мелкую и рутинную работу — она отнимает энергию и отвлекает от важных процессов.
- Напрягать зрение или долго работать за экранами.
- Заниматься экстрасенсорными практиками или обращаться к подобным методам лечения.
- Реагировать резко и импульсивно – Луна в Льве усиливает эмоциональность и склонность к драматизации.
Что можно делать сегодня
10 декабря хорошо ставить амбициозные планы, определять долгосрочные цели, планировать карьерные изменения или начинать новый профессиональный путь. День способствует активным действиям и решительным шагам.
Полезно поститься или сделать разгрузочный день. Гармонию принесут совместные практики – семейные трапезы, коллективные игры, молитвы или медитации.
В бизнесе наибольший успех приносит командная работа – решения, принятые вместе, сегодня даются легче.
Луна в Льве создает праздничное настроение, поэтому стоит посещать концерты, театры, презентации или другие публичные мероприятия.
Народные приметы на 10 декабря 2025 года
- Мокрый и плотный снег – к дождливому лету, легкий и сухой – к засухе.
- Дым из трубы поднимается столбом – к морозам, стелется – к оттепели.
- Воробьи громко чирикают – к потеплению.
- Багряная заря на рассвете – к сильному ветру.
- Вороны сидят на верхушках деревьев – к метели.