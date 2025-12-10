Сегодня, 10 декабря, мир отмечает сразу несколько важных дат – это День прав человека, Международный день защиты прав животных, День Нобеля и Всемирный день футбола.

Православная церковь в этот день чтит мучеников Мину, Ермогена и Евграфа. Также 10 декабря вспоминают преподобного Фому.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, какие существуют народные приметы и кто празднует именины.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник — 10 декабря 2025 года

В православном календаре это день памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа – трех святых IV века, которые пострадали за веру в Христа.

Святой Мина, посланный в Александрию для усмирения смуты, открыто проповедовал христианство и обратил многих язычников.

Ермоген, изначально язычник и епарх, принял веру, увидев мужество святого Мины во время пыток.

Евграф, секретарь и сотрудник Мины, открыто признал веру после его страданий.

Все трое были казнены. Их мощи, брошенные в море в железном ящике, впоследствии были найдены и перенесены в Константинополь.

Также 10 декабря церковь чтит преподобного Фому, который родился в Вифинии и с юности посвятил себя монашеской жизни.

Он стал игуменом нового монастыря на реке Сагарис, а впоследствии ушел в пустыню, где совершал духовные подвиги. Святой Фома был известен даром исцеления и прозорливости.

Кто празднует день ангела 10 декабря 2025 года

Именины в этот день отмечают мальчики и мужчины, которых зовут Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей и Степан.

Среди женщин и девушек день ангела празднуют Ангелины, Анны, Александры и Татьяны.

Если в вашем кругу есть обладатели этих имен — не забудьте поздравить их с днем ангела и пожелать мира, здоровья и Божьего благословения.

Что нельзя делать 10 декабря 2025 года

Выполнять мелкую и рутинную работу — она отнимает энергию и отвлекает от важных процессов.

Напрягать зрение или долго работать за экранами.

Заниматься экстрасенсорными практиками или обращаться к подобным методам лечения.

Реагировать резко и импульсивно – Луна в Льве усиливает эмоциональность и склонность к драматизации.

Что можно делать сегодня

10 декабря хорошо ставить амбициозные планы, определять долгосрочные цели, планировать карьерные изменения или начинать новый профессиональный путь. День способствует активным действиям и решительным шагам.

Полезно поститься или сделать разгрузочный день. Гармонию принесут совместные практики – семейные трапезы, коллективные игры, молитвы или медитации.

В бизнесе наибольший успех приносит командная работа – решения, принятые вместе, сегодня даются легче.

Луна в Льве создает праздничное настроение, поэтому стоит посещать концерты, театры, презентации или другие публичные мероприятия.

Народные приметы на 10 декабря 2025 года

Мокрый и плотный снег – к дождливому лету, легкий и сухой – к засухе.

Дым из трубы поднимается столбом – к морозам, стелется – к оттепели.

Воробьи громко чирикают – к потеплению.

Багряная заря на рассвете – к сильному ветру.

Вороны сидят на верхушках деревьев – к метели.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.