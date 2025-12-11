В четверг, 11 декабря, отмечается Международный день танго, Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой, День калейдоскопа, День основания детского фонда ООН ЮНИСЕФ и День приложений.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Даниила Столпника. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 11 декабря 2025 года

Согласно православному календарю, 11 декабря верующие вспоминают преподобного Даниила Столпника. Он родился в селе Вифара в Месопотамии в христианской семье. В 12 лет ушел из дома в монастырь, где вел монашескую жизнь.

Впоследствии преподобный Даниил провел 33 года на столбе в молитве. От Бога он был удостоен дара чудотворения и исцеления. Ближе к концу своей жизни Даниил был рукоположен в пресвитеры. Преподобный скончался в возрасте 80 лет.

Кто празднует день ангела 11 декабря 2025 года

Именины в этот день отмечают Даниил, Иван, Лука, Николай и Петр.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 11 декабря 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют отдавать что-либо из дома, иначе одолженное не вернут. Запрещено вредить природе, кричать на животных и рубить деревья.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием и другими домашними делами. Удачный день для активных действий и проведения массовых мероприятий. Можно медитировать, менять работу, определять цели на будущий год.

11 декабря можно смело начинать новые дела — они будут успешными. Стрижка в этот день привлечет красоту и благополучие. Также рекомендуется провести время на свежем воздухе, чтобы зарядиться энергией природы.

Народные приметы на 11 декабря 2025 года

Синие облака в небе — ждите дождя.

Снег уже лежит на земле — лето будет прохладным.

Светлые круги вокруг луны — к хорошему урожаю;

Ясное и звездное небо ночью — утром будут заморозки.

