Сегодня, 14 декабря, в Украине отмечают День участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Также ежегодно на второе воскресенье декабря приходится День благотворительности в Украине.

Именно в этот день с заходом солнца начинается Ханука — древний иудейский праздник света, обновления и благодарности, который длится восемь дней.

Также сегодня в мире отмечают День зажженных свечей, посвященный памяти умерших детей, Всемирный день хорового пения и Всемирный день обезьян.

Православная церковь в этот день чтит святых мучеников Аполлония, Ариана и Феотиха, а также Фирса, Левкия и Каленика. В народном календаре 14 декабря известно как Филимонов день.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 14 декабря 2025 года

Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Фирса, Левкия и Каленика, а также Аполлония, Ариана и Феотиха. В народе этот день называют Филимоновым.

Фирс, Левкий и Каленик пострадали за христианскую веру: Левкий был казнен после пыток, Фирс выдержал тяжелые мучения и принял крещение перед смертью, а язычник Каленик, увидев его стойкость, уверовал во Христа и также был казнен.

Мученики Аполлоний, Ариан и Феотих погибли во время гонений на христиан. По преданию, Аполлоний сначала испугался казни, но после покаяния открыто признал веру. Ариан и Феотих приняли христианство и были казнены за свою непоколебимость.

Какой сегодня, 14 декабря 2025 года, день в Украине

14 декабря в Украине отмечают День участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора). Эту дату выбрали для чествования людей, которые первыми встали на борьбу с последствиями катастрофы, спасая страну и мир от масштабного радиационного загрязнения.

Именно в этот день было объявлено о завершении строительства защитного саркофага над четвертым энергоблоком, поэтому ликвидаторов традиционно чествуют в эту дату еще с первых лет после аварии.

Сегодня также отмечается День благотворительности в Украине, который ежегодно приходится на второе воскресенье декабря.

Его цель — поддержать культуру благотворительности и напомнить, что помощь может быть разной: от финансовой поддержки и волонтерства до обычных ежедневных добрых дел.

Кто празднует день ангела 14 декабря 2025 года

Именины в этот день отмечают Николай и Филимон.

Имя Николай традиционно связывают с мудростью и защитой, а обладатели имени Филимон чествуются в честь мученика, который принял христианство, став примером стойкости веры.

Это хороший день, чтобы поздравить близких и знакомых с этими именами и пожелать им здоровья, вдохновения и Божьей защиты.

Что нельзя делать 14 декабря 2025 года

Поддаваться провокациям, гневу, агрессии.

Начинать новые дела.

Участвовать в больших собраниях людей — повышается риск конфликтов, преступлений и хулиганства.

Переедать, употреблять кофе и алкоголь.

Игнорировать утреннее умывание — по народному поверью, в этот день вода отгоняет нечистую силу.

Подбирать найденные вещи на улице – считалось, что это может привлечь несчастье.

Ругаться, ссориться или говорить плохие слова.

Что можно делать сегодня

Сегодня благоприятно закрывать “хвосты” по задачам и делам. Это хорошее время для переговоров и урегулирования давних споров.

По народному поверью, в Филимонов день нечисть боится чистоплотности и воды, поэтому стоит навести порядок в доме и самому сходить в душ.

Народные приметы на 14 декабря 2025 года

Иней утром — к снегу днем.

Яркие звезды на небе – будет метель.

Ветер с севера – к сильным морозам.

Тучи движутся против ветра – идет похолодание.

Теплая погода в этот день предвещает мягкую зиму.

