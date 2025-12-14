Какой праздник 14 декабря 2025 и почему наши предки в этот день наводили порядок в доме
Сегодня, 14 декабря, в Украине отмечают День участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Также ежегодно на второе воскресенье декабря приходится День благотворительности в Украине.
Именно в этот день с заходом солнца начинается Ханука — древний иудейский праздник света, обновления и благодарности, который длится восемь дней.
Также сегодня в мире отмечают День зажженных свечей, посвященный памяти умерших детей, Всемирный день хорового пения и Всемирный день обезьян.
Православная церковь в этот день чтит святых мучеников Аполлония, Ариана и Феотиха, а также Фирса, Левкия и Каленика. В народном календаре 14 декабря известно как Филимонов день.
Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 14 декабря 2025 года
Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Фирса, Левкия и Каленика, а также Аполлония, Ариана и Феотиха. В народе этот день называют Филимоновым.
Фирс, Левкий и Каленик пострадали за христианскую веру: Левкий был казнен после пыток, Фирс выдержал тяжелые мучения и принял крещение перед смертью, а язычник Каленик, увидев его стойкость, уверовал во Христа и также был казнен.
Мученики Аполлоний, Ариан и Феотих погибли во время гонений на христиан. По преданию, Аполлоний сначала испугался казни, но после покаяния открыто признал веру. Ариан и Феотих приняли христианство и были казнены за свою непоколебимость.
Какой сегодня, 14 декабря 2025 года, день в Украине
14 декабря в Украине отмечают День участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора). Эту дату выбрали для чествования людей, которые первыми встали на борьбу с последствиями катастрофы, спасая страну и мир от масштабного радиационного загрязнения.
Именно в этот день было объявлено о завершении строительства защитного саркофага над четвертым энергоблоком, поэтому ликвидаторов традиционно чествуют в эту дату еще с первых лет после аварии.
Сегодня также отмечается День благотворительности в Украине, который ежегодно приходится на второе воскресенье декабря.
Его цель — поддержать культуру благотворительности и напомнить, что помощь может быть разной: от финансовой поддержки и волонтерства до обычных ежедневных добрых дел.
Кто празднует день ангела 14 декабря 2025 года
Именины в этот день отмечают Николай и Филимон.
Имя Николай традиционно связывают с мудростью и защитой, а обладатели имени Филимон чествуются в честь мученика, который принял христианство, став примером стойкости веры.
Это хороший день, чтобы поздравить близких и знакомых с этими именами и пожелать им здоровья, вдохновения и Божьей защиты.
Что нельзя делать 14 декабря 2025 года
- Поддаваться провокациям, гневу, агрессии.
- Начинать новые дела.
- Участвовать в больших собраниях людей — повышается риск конфликтов, преступлений и хулиганства.
- Переедать, употреблять кофе и алкоголь.
- Игнорировать утреннее умывание — по народному поверью, в этот день вода отгоняет нечистую силу.
- Подбирать найденные вещи на улице – считалось, что это может привлечь несчастье.
- Ругаться, ссориться или говорить плохие слова.
Что можно делать сегодня
Сегодня благоприятно закрывать “хвосты” по задачам и делам. Это хорошее время для переговоров и урегулирования давних споров.
По народному поверью, в Филимонов день нечисть боится чистоплотности и воды, поэтому стоит навести порядок в доме и самому сходить в душ.
Народные приметы на 14 декабря 2025 года
- Иней утром — к снегу днем.
- Яркие звезды на небе – будет метель.
- Ветер с севера – к сильным морозам.
- Тучи движутся против ветра – идет похолодание.
- Теплая погода в этот день предвещает мягкую зиму.