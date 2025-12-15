В понедельник, 15 декабря, в Украине отмечается День работников суда. Также на эту дату приходится День образования организации ООН по охране окружающей среды (UNEP), День чая, День кекса и День ношения жемчуга.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Павла. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 15 декабря 2025 года

Согласно православному календарю, 15 декабря верующие вспоминают преподобного Павла Латрийского. Он был уроженцем города Элен в Малой Азии.

Рано потеряв отца, воспитывался в обители святого Стефана во Фригии. После смерти матери преподобный полностью посвятил себя монашеским подвигам в монастыре на горе Латр, недалеко от Милета.

Желая достичь еще большего совершенства, преподобный Павел заперся в пещере. За свои подвиги он получил дар прозрения и чудотворения. Павел Латрийский умер в 955 году.

Какой сегодня, 15 декабря 2025 года, день в Украине

15 декабря в Украине отмечают День работников суда. Праздник был установлен в 2000 году, учитывая роль судов в обеспечении защиты прав и свобод гражданина, в утверждении принципа верховенства права и развитии и укреплении Украины как демократического, правового государства.

Кто празднует день ангела 15 декабря 2025 года

Именины сегодня празднуют Василий, Иларион, Александр, Павел и Степан.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, мира, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 15 декабря 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют ходить в гости, особенно к незнакомым людям. Согласно лунному календарю, 15 декабря — неудачный день для стрижки.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием и другими домашними делами. В этот день стоит помириться с тем, с кем давно находитесь в ссоре.

Согласно лунному календарю, 15 декабря — это энергетически сильный день, благоприятный как для физической, так и умственной нагрузки. Хорошо начинать долгосрочные проекты или завершать то, что “отложено в долгий ящик”.

Народные приметы на 15 декабря 2025 года

Большие сугробы снега — лето будет теплым, но не жарким.

Иней на деревьях — к урожайному году.

Северный ветер — к сильным морозам.

Какая сегодня погода — такой будет и в марте.

