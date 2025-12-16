Сегодня, 16 декабря, можно считать одним из немногих дней в году, когда календарь не перегружен событиями и датами мирового уровня.

В православной традиции в этот день почитают память блаженной царицы Феофании Византийской.

В светском календаре на 16 декабря приходится День глупых игрушек – неофициальный праздник, когда можно подарить кому-то забавную или абсурдную игрушку и поднять настроение, вызвав улыбку.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, какие существуют народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 16 декабря 2025 года

Православная церковь чтит блаженную царицу Феофанию Византийскую – жену императора Льва VI Мудрого. Она родилась в Константинополе в 863 году в знатной семье, получила хорошее образование и благочестивое воспитание, а в 881–882 годах стала женой наследника Македонской династии.

Ее брак с Львом был непростым: из-за клеветы император Василий заключил супругов в тюрьму на три года, а позже Феофания пережила смерть их дочери Евдокии. После трагедии она ушла в монастырь при Влахернской церкви, полностью посвятив себя молитве. Брак длился 12 лет, но духовный путь для нее стал важнее императорского двора.

Феофания умерла в 893 году (по другим источникам — в 895-м). Церковь почитает ее как праведную царицу, для которой императорский дворец стал местом духовного подвига.

Кто празднует день ангела 16 декабря 2025 года

Именины сегодня отмечают Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен и София.

Что нельзя делать 16 декабря 2025 года

Спешить, суетиться и начинать новые дела.

Принимать важные решения и совершать резкие поступки.

Отправляться в дальнее путешествие без насущной необходимости.

Прислушиваться к советам посторонних людей.

Надевать красное или одежду наизнанку — считалось дурным предзнаменованием.

Часто смотреться в зеркало.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для спокойного темпа жизни и всего, что не требует спешки. Рекомендуется завершать старые дела, заниматься хозяйством, решать деловые и судебные вопросы.

Любой знак этого дня может оказаться важным, а сны могут быть вещими. Полезно заниматься медитацией, внутренним поиском, самоанализом и работой над собственными недостатками.

День подходит для очистительных процедур, особенно водных, и для добрых поступков. Рацион должен быть легким – лучше всего подходит творог.

Народные приметы на 16 декабря 2025 года

Какая погода 16 декабря, таким будет апрель.

Морозные узоры на стекле – к продолжительным холодам.

Иней на деревьях – к теплым Святкам.

Сильный ветер или метель – к плохому урожаю следующим летом.

