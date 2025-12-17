Первый Святвечер украинцы отмечают 24 декабря – накануне Рождества Христова. В то же время в рождественском цикле есть еще один важный день – второй Святой вечер, который празднуют перед Крещением Господним.

Какого числа второй Святой вечер

По новому церковному календарю второй Святой вечер приходится на 5 января 2026 року. Его отмечают накануне Крещения, которое уже несколько лет подряд празднуют 6 января.

По старому (юлианскому) календарю второй Сочельник приходится на 18 января, а Крещение Господне – на 19 января, однако в жизни украинской православной общины основной датой является именно 5 января.

Второй Святой вечер также известен под названиями Голодная кутья или Крещенский вечер.

Традиции празднования второго Святвечера

Название Голодная кутья имеет свое объяснение. В течение дня – с утра 5 января и до появления первой звезды – верующие соблюдают строгий пост. Праздничный ужин является постным и сдержанным, без переедания.

Перед ужином семья молится, а также выпивает глоток воды, освященной в церкви. На стол традиционно ставят кутью, узвар, жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле и другие постные блюда.

У наших предков со вторым Святвечером было связано много обрядовых обычаев. В частности, хозяин дома пытался задобрить погоду: открывал двери и произносил обращение к морозу с просьбой не вредить будущему урожаю.

Мороз, Мороз, ходи к нам кутью есть, а если не идешь, то не иди и на рожь, пшеницу и всякую пашницу.

После ужина дети выгоняли кутью из дома – били палками по порогу и произносили обрядовые заговоры, призывая скорее прийти весну.

Беги, кутья, из угла, а узвар – иди на базар. Паляницы, оставайтесь на полке, а дидух – на теплый дух, чтобы бросить тулуп!

Когда смеркалось, семья выносила дидуха во двор и сжигала его. Пепел развеивали на огороде – на хороший урожай в новом году.

Дом и хозяйство также окропляли святой водой, веря, что это защитит дом от всего злого. Остатки еды с праздничного стола отдавали домашним животным, а кутью – курам, чтобы хорошо неслись.

Утром следующего дня, на Крещение, верующие снова идут в церковь на праздничное богослужение и освящение воды. Некоторые также соблюдают традицию погружения в прорубь как символ духовного очищения.

