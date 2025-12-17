Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников, символизирующий рождение Спасителя, объединяющий семьи и наполняющий дома уютной атмосферой.

Украинцы из поколения в поколение передают древние традиции, которые делают этот день особенно важным и светлым.

Когда Рождество Христово 2025 — дата

Согласно новолианскому церковному календарю, Рождество Христово отмечается 25 декабря. В 2025 году праздник выпадает на четверг.

Ранее украинцы праздновали Рождество 7 января, однако после перехода Православной Церкви Украины на новый стиль дата сместилась.

Традиции на Рождество Христово 2025

Рождество Христово принято проводить в семейном кругу, а празднование начинается с самого утра. Украинцы приветствуют друг друга словами Христос родился! В ответ нужно говорить – Славим его!

25 декабря верующие идут на богослужение, чтобы вместе встретить этот светлый день и поблагодарить Господа за полученные блага. После этого принято собираться дома с родными за щедрым столом. В первый день Рождества заканчивается пост, поэтому разрешается есть мясные и другие сытные блюда.

Одной из традиций празднования Рождества являются колядки – народные песни, в которых прославляется рождение Иисуса Христа. Дети и взрослые ходят по домам, держа в руках большую звезду, и развлекают соседей. Хозяева дарят колядникам гостинцы, а те приносят в дом добрые пожелания на грядущий год.

Во многих городах и селах создают вертепы — театрализованные представления о рождении Спасителя. А в домах и храмах устанавливают рождественские шопки.

Также довольно распространенной традицией являются рождественские гадания. Молодежь собиралась вечером, чтобы узнать о будущем, судьбе или любви, используя свечи, воду, зерно или другие символические атрибуты.

И хотя каждая украинская семья придерживается своих традиций, Рождество — это тот праздник, который объединяет всех общей радостью, теплом и верой в добро.

