День военной контрразведки СБУ: когда отмечают и что пожелать
День военной контрразведки Службы безопасности Украины — это праздник мужественных воинов, которые успешно противодействуют вражеским агентам, террористам и предателям.
Они выполняют боевые задачи на передовой, осуществляют важные спецоперации и предотвращают диверсии, проявляя смелость, профессионализм и изобретательность.
Когда День военной контрразведки СБУ — дата
День военной контрразведки СБУ ежегодно отмечают 18 декабря. Именно в этот день 1991 года было создано первое независимое контрразведывательное ведомство.
Праздник подчеркивает важность работы, направленной на выявление диверсионно-разведывательных групп, нейтрализацию шпионов и предотвращение любых угроз для обороноспособности страны.
Многие операции остаются засекреченными, однако вклад военной контрразведки СБУ в нашу безопасность и будущую победу неоценим.
Сегодня стоит поздравить военных контрразведчиков с профессиональным праздником, поблагодарив их за самоотверженность, профессионализм и отвагу.
Поздравления с Днем военной контрразведки СБУ в стихах и прозе
***
Искренне поздравляю с Днем военной контрразведки СБУ! Желаю непоколебимой силы духа, крепкого здоровья, сил и успехов в каждой операции. Пусть ваша преданность службе будет вознаграждена миром и стабильностью в нашей стране!
***
С Днем контрразведчика СБУ искренне поздравляю,
В профессии важных успехов желаю.
Здоровье твое крепким пусть будет,
Страна подвиг твой никогда не забудет!
***
Военные контрразведчики, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем мудрости, стойкости, надежных побратимов и результатов, которыми можно гордиться. Спасибо за вашу службу и преданность Украине. С Днем военной контрразведки СБУ!
***
С Днем военного контрразведчика СБУ
Мы вас поздравляем!
Быть профессиональным, незамеченным
На задании всегда желаем.
Связь разведчиков пусть не подводит,
И не дремлют усердие, бдительность,
Награда вас пусть находит,
Отличает отвага, решительность.
***
Поздравляю с Днем военной контрразведки СБУ! Желаю четкости в решениях, выносливости и сил в ежедневных испытаниях. Пусть служба будет безопасной, а профессиональные достижения вдохновляют двигаться вперед. Мира, здоровья и побед!
***