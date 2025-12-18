День военной контрразведки Службы безопасности Украины — это праздник мужественных воинов, которые успешно противодействуют вражеским агентам, террористам и предателям.

Они выполняют боевые задачи на передовой, осуществляют важные спецоперации и предотвращают диверсии, проявляя смелость, профессионализм и изобретательность.

Когда День военной контрразведки СБУ — дата

День военной контрразведки СБУ ежегодно отмечают 18 декабря. Именно в этот день 1991 года было создано первое независимое контрразведывательное ведомство.

Праздник подчеркивает важность работы, направленной на выявление диверсионно-разведывательных групп, нейтрализацию шпионов и предотвращение любых угроз для обороноспособности страны.

Многие операции остаются засекреченными, однако вклад военной контрразведки СБУ в нашу безопасность и будущую победу неоценим.

Сегодня стоит поздравить военных контрразведчиков с профессиональным праздником, поблагодарив их за самоотверженность, профессионализм и отвагу.

Поздравления с Днем военной контрразведки СБУ в стихах и прозе

***

Искренне поздравляю с Днем военной контрразведки СБУ! Желаю непоколебимой силы духа, крепкого здоровья, сил и успехов в каждой операции. Пусть ваша преданность службе будет вознаграждена миром и стабильностью в нашей стране!

***

С Днем контрразведчика СБУ искренне поздравляю,

В профессии важных успехов желаю.

Здоровье твое крепким пусть будет,

Страна подвиг твой никогда не забудет!

***

Военные контрразведчики, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем мудрости, стойкости, надежных побратимов и результатов, которыми можно гордиться. Спасибо за вашу службу и преданность Украине. С Днем военной контрразведки СБУ!

***

С Днем военного контрразведчика СБУ

Мы вас поздравляем!

Быть профессиональным, незамеченным

На задании всегда желаем.

Связь разведчиков пусть не подводит,

И не дремлют усердие, бдительность,

Награда вас пусть находит,

Отличает отвага, решительность.

***

Поздравляю с Днем военной контрразведки СБУ! Желаю четкости в решениях, выносливости и сил в ежедневных испытаниях. Пусть служба будет безопасной, а профессиональные достижения вдохновляют двигаться вперед. Мира, здоровья и побед!

***

