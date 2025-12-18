Сегодня, 18 декабря, в Украине отмечают День военной контрразведки СБУ – дату, посвященную специалистам, которые ежедневно обеспечивают национальную безопасность, противодействуют угрозам и защищают государство в условиях войны.

В мире эта дата также отмечена рядом событий. В частности, именно 18 декабря отмечают Международный день мигранта, призванный привлечь внимание к защите прав мигрантов и беженцев, а также День благодарности снежинке.

Православная церковь в этот день чтит память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, и преподобного Михаила, исповедника.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, кому праздновать именины и какие существуют народные приметы.

Какой сегодня церковный праздник – 18 декабря 2025 года

Православная церковь чтит память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. Он известен не только как мудрый иерарх и организатор восстановления храмов после разрушений, но и как покровитель животных.

В рассказах о святителе особенно подчеркивают его милосердие и помощь не только людям, но и скоту: по преданию, молитвы Модеста приносили исцеление животным, поэтому его часто просят о покровительстве над ними.

Также в этот день вспоминают преподобного Михаила, исповедника. Он происходил из Иерусалима, получил хорошее образование, принял монашество и служил пресвитером. За богословскую подготовку и ревность был возведен в сан синкелла – ближайшего советника патриарха и руководителя церковных или монастырских дел.

Во время иконоборчества Михаил встал на защиту православной веры и подвергся преследованиям и заключению, оставив после себя пример непоколебимости.

Какой сегодня, 18 декабря 2025 года, день в Украине

Сегодня отмечают День военной контрразведки Службы безопасности Украины. Это ежегодная дата, установленная президентским указом еще в 1991 году.

Департамент военной контрразведки СБУ является функциональным подразделением Центрального управления Службы безопасности Украины. Его основные задачи – противодействие шпионажу, террористической деятельности и любым действиям иностранных спецслужб, организаций или отдельных лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.

За последние годы военная контрразведка СБУ разоблачила многочисленных агентов вражеских спецслужб, участников незаконных вооруженных формирований, предотвратила ряд террористических актов в районе проведения Операции объединенных сил. Благодаря их работе суды вынесли приговоры за государственную измену и другие преступления, связанные с сотрудничеством с противником.

Этот день также посвящен памяти сотрудников военной контрразведки, погибших при исполнении служебного долга и защищая безопасность Украины.

Кто празднует день ангела 18 декабря 2025 года

День ангела сегодня отмечают обладательницы имени Зоя. Немало именинников и среди мужчин – это все, кого зовут Геннадий, Гурий, Анастасия, Захар, Вера, Илья, Сава, Сергей, Николай и Михаил.

Что нельзя делать 18 декабря 2025 года

Конфликтовать, ссориться и повышать голос.

Давать или брать деньги в долг.

Игнорировать потребности животных или причинять им вред.

Переутомляться, заниматься изнурительным физическим трудом.

Вмешиваться в чужие дела или навязывать советы, если о них не просят.

Пренебрегать отдыхом.

Что можно делать сегодня

В день, когда вспоминают покровителя животных святителя Модеста, хорошо будет помочь приюту, позаботиться о домашних любимцах или просто проявить больше доброты ко всему живому.

Полезно проводить время у водоемов или заниматься водными процедурами, если позволяют условия. Астрологически этот период способствует получению знаний через интуицию.

Это удачный день для медитаций, духовных практик, поиска внутренних ответов и закрепления личных достижений. Полезно дать себе больше времени для сна.

Также время способствует преподавательской деятельности, обмену знаниями и получению новых навыков.

Народные приметы на 18 декабря 2025 года

Белки спускаются с деревьев – к оттепели, остаются наверху – к морозу.

Снег под ногами оседает – к потеплению.

Дождь в этот день предвещает затяжную непогоду до февраля.

Сильный мороз – к малоснежной погоде в дальнейшем.

