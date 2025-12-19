Рождество Христово в Украине отмечают 25 декабря, соответственно Святой вечер приходится на 24 декабря.

Именно в этот день семьи собираются за общим столом, соблюдая одну из древнейших рождественских традиций – приготовление 12 постных блюд, каждое из которых имеет свое символическое значение.

Число 12 связывают с количеством апостолов Иисуса Христа, а также с пожеланием Божьего благословения и достатка на каждый месяц года.

Меню на Святой вечер в каждой семье может отличаться, однако традиционный перечень блюд остается неизменным уже много поколений.

12 постных блюд на Святой вечер – рецепты

Кутья

Главное блюдо Святвечера, основу которого составляет пшеница. Ее зерна символизируют вечную жизнь и бессмертие души. Мак и орехи олицетворяют достаток, а мед – сладкую жизнь и Божью благодать.

Рецепт: пшеницу хорошо промойте, залейте водой и отварите до мягкости. Мак запарьте кипятком, разотрите до появления белого “молочка”. Орехи измельчите. Смешайте пшеницу с маком, орехами и медом, при необходимости добавьте немного теплой воды или узвара.

Узвар

Традиционный напиток Святого вечера, символизирующий жизнь и очищение. Его готовят на воде как знак духовной чистоты и обновления.

Рецепт: сухофрукты (яблоки, груши, чернослив) промойте, залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите 15–20 минут на слабом огне. Снимите с плиты, дайте настояться, после остывания добавьте мед по вкусу.

Постный борщ

Рождественский борщ готовят без мясного бульона, часто с фасолью и клецками. Его красный цвет напоминает о младенцах, убитых по приказу царя Ирода, а также символизирует достаток и благополучие.

Рецепт: отварите свеклу отдельно или потушите ее с томатной пастой. В кастрюле с водой сварите картофель, морковь и лук. Добавьте свеклу, фасоль, капусту, посолите и приправьте по вкусу. В конце положите чеснок и лавровый лист.

Постные вареники

Начинка может быть из картофеля, капусты или грибов. Вареники являются символом сытости, доброй судьбы и семейного уюта.

Рецепт: замесите тесто из муки, воды и соли. Начинку приготовьте из отварного картофеля, тушеной капусты или обжаренных грибов. Слепите вареники и отварите в подсоленной воде до готовности.

Голубцы с рисом и грибами

Название блюда отсылает к образу голубя — символу Святого Духа, Божьей любви и мира. Начинка может меняться, главное — соблюдение постного состава.

Рецепт: листья капусты ошпарьте кипятком. Рис отварите до полуготовности, грибы обжарьте с луком. Смешайте начинку, заверните в капустные листья. Выложите в кастрюлю, залейте водой или томатным соусом и тушите до готовности.

Винегрет

Постный салат из свеклы, картофеля, моркови и квашеной капусты, иногда с добавлением фасоли, яблок или соленых огурцов. Он символизирует возрождение и весну, которая всегда приходит после зимы.

Рецепт: отварите свеклу, картофель и морковь. Нарежьте кубиками, добавьте квашеную капусту, по желанию – фасоль или соленые огурцы. Заправьте маслом, слегка посолите.

Запеченный картофель

Одно из обязательных блюд Святвечера, олицетворяющее семейное благополучие и простоту.

Рецепт: картофель хорошо помойте, по желанию порежьте. Посолите, поперчите, смажьте маслом. Выложите на противень и запекайте в духовке около 50-60 минут до румяной корочки.

Грибы

Их подают отдельно – маринованными или жареными. В христианской традиции грибы символизируют две природы Иисуса Христа – человеческую и божественную.

Рецепт: грибы отварите в подсоленной воде или обжарьте с луком на растительном масле до готовности. По желанию можно замариновать – с уксусом, сахаром, солью и специями.

Чеснок

Ему отводят отдельное место на столе. В народной и христианской традиции чеснок является символом здоровья, защиты и очищения от всего злого.

Рецепт: чеснок очистите от шелухи, выложите целыми зубчиками на тарелку. Подают сырым как отдельную закуску.

Запеченная рыба

Рыба является одним из древнейших символов Христа. В греческой традиции имя Иисуса передается как ихтиос. Именно рыбаки стали первыми учениками Спасителя.

Рецепт: рыбу очистите, промойте, посолите и поперчите. Смажьте маслом, по желанию добавьте лук. Запекайте в духовке 30–40 минут до готовности.

Пирожки

Готовят с постными начинками – капустой, картофелем или грибами. Блюдо символизирует счастье и здоровье, которые приходят к человеку с чистым сердцем.

Рецепт: замесите постное дрожжевое или бездрожжевое тесто. Начинку приготовьте из капусты, картофеля или грибов. Сформируйте пирожки и запекайте в духовке или обжарьте на масле.

Пончики

Сладкое рождественское блюдо, олицетворяющее радость, праздничность и вечную жизнь. Пончики символизируют тех, кто принял христианскую веру.

Рецепт: замесите дрожжевое тесто на воде. Сформируйте шарики, дайте подойти. Обжарьте в разогретом масле до золотистого цвета. Посыпьте сахарной пудрой или подайте с вареньем.

Вы можете откорректировать список, добавив собственные вариации. И следует помнить, что приготовление блюд на Святвечер всей семьей – еще одна важная традиция. Именно совместное время в ожидании Рождества и теплая атмосфера за столом придают этому вечеру особый смысл.

