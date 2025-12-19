Рождество Христово – один из самых теплых и долгожданных праздников в украинской традиции.

Наряду с колядками важное место занимают поздравления на Рождество – особые стихи и пожелания, которые произносят после коляды или во время рождественских походов в гости. В украинской традиции их называют “віншування”.

В 2025 году украинцы отмечают Рождество Христово 25 декабря, и вместе с датой сохраняются все традиционные рождественские обычаи – в том числе и поздравления для детей и взрослых.

Что такое “віншування” и откуда пошла эта традиция

Віншування – это рождественские поздравительные тексты в стихотворной или прозаической форме с пожеланиями добра, здоровья, достатка, мира и Божьего благословения. Само слово происходит от древнего “віншувати” – желать добра, приветствовать.

Традиция поздравлений сформировалась еще в древние времена как часть рождественского обхода домов. После исполнения колядки колядники обращались к хозяевам с персональным пожеланием – поздравлением. В нем желали щедрого года, мира в семье, здоровья детям и благословения всему дому.

Поздравления всегда тесно связаны с христианским смыслом праздника – рождением Иисуса Христа. Именно поэтому во многих текстах звучат слова:

Христос рождается! – Славим Его!

Поздравления на Рождество Христово 2025 для детей

Детские поздравления обычно короткие, простые и легко запоминаются. Их часто произносят самые маленькие колядники после исполнения колядки.

Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок.

Я прийшов до вас до хати

Маленького Ісусика привітати.

Христос ся рождає!

***

Я – маленька колядниця,

Щастя й радості бажаю,

Хай у хаті буде мир,

З Різдвом вас усіх вітаю!

Поздравления на Рождество для взрослых

Поздравления для взрослых обычно более содержательны – в них желают не только благополучия, но и мира, согласия, Божьей защиты.

Пусть маленький Иисус на сене,

Что в темную ночь

На свет пришел,

Дарит вам и Украине

Надежду, веру и любовь!

***

С Рождеством хочу поздравить

В этот самый светлый день.

Пожелать хочу я счастья

И всегда прекрасных дней.

***

Пускай Господь оберегает

Вас каждый день и каждый час,

Во всех делах пусть помогает

И пусть всегда хранит он вас!

***

С Рождеством вас поздравляем,

Счастья, радости желаем.

Мира, света, теплоты.

Пусть сбываются мечты!

***

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

***

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

Годы великой войны придали рождественским поздравлениям особое значение. Во многих поздравительных текстах звучат пожелания мира, победы и возвращения защитников домой.

