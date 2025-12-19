Христос рождается: что такое “віншування” и как поздравлять на Рождество 2025
Рождество Христово – один из самых теплых и долгожданных праздников в украинской традиции.
Наряду с колядками важное место занимают поздравления на Рождество – особые стихи и пожелания, которые произносят после коляды или во время рождественских походов в гости. В украинской традиции их называют “віншування”.
В 2025 году украинцы отмечают Рождество Христово 25 декабря, и вместе с датой сохраняются все традиционные рождественские обычаи – в том числе и поздравления для детей и взрослых.
Что такое “віншування” и откуда пошла эта традиция
Віншування – это рождественские поздравительные тексты в стихотворной или прозаической форме с пожеланиями добра, здоровья, достатка, мира и Божьего благословения. Само слово происходит от древнего “віншувати” – желать добра, приветствовать.
Традиция поздравлений сформировалась еще в древние времена как часть рождественского обхода домов. После исполнения колядки колядники обращались к хозяевам с персональным пожеланием – поздравлением. В нем желали щедрого года, мира в семье, здоровья детям и благословения всему дому.
Поздравления всегда тесно связаны с христианским смыслом праздника – рождением Иисуса Христа. Именно поэтому во многих текстах звучат слова:
Христос рождается! – Славим Его!
Поздравления на Рождество Христово 2025 для детей
Детские поздравления обычно короткие, простые и легко запоминаются. Их часто произносят самые маленькие колядники после исполнения колядки.
Я маленький пастушок,
Маю куций кожушок.
Я прийшов до вас до хати
Маленького Ісусика привітати.
Христос ся рождає!
***
Я – маленька колядниця,
Щастя й радості бажаю,
Хай у хаті буде мир,
З Різдвом вас усіх вітаю!
Поздравления на Рождество для взрослых
Поздравления для взрослых обычно более содержательны – в них желают не только благополучия, но и мира, согласия, Божьей защиты.
Пусть маленький Иисус на сене,
Что в темную ночь
На свет пришел,
Дарит вам и Украине
Надежду, веру и любовь!
***
С Рождеством хочу поздравить
В этот самый светлый день.
Пожелать хочу я счастья
И всегда прекрасных дней.
***
Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он вас!
***
С Рождеством вас поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Мира, света, теплоты.
Пусть сбываются мечты!
***
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
***
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
Годы великой войны придали рождественским поздравлениям особое значение. Во многих поздравительных текстах звучат пожелания мира, победы и возвращения защитников домой.