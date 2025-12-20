Какой праздник 20 декабря 2025 и с кем сегодня не стоит общаться
Сегодня, 20 декабря, в Украине чествуют пенсионеров и ветеранов МВД.
В мировом календаре праздников на эту дату приходится Международный день солидарности людей и День игры.
Православная церковь в этот день чтит святого священномученика Игнатия Богоносца.
Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 20 декабря 2025 года
Православные верующие чтят святого священномученика Игнатия Богоносца – одного из древнейших отцов церкви, епископа Антиохийского и ученика апостола Иоанна Богослова.
По преданию, за отказ отречься от христианской веры Игнатия арестовали и приговорили к мученической смерти.
По дороге на казнь Игнатий Богоносец написал семь посланий к христианским общинам, в которых подчеркивал единство церкви, значение евхаристии и духовную роль епископа. Эти тексты являются одними из древнейших богословских источников раннего христианства.
Какой сегодня, 20 декабря 2025 года, день в Украине
20 декабря в Украине отмечают День чествования пенсионеров и ветеранов МВД. Он посвящен людям, которые посвятили свою жизнь службе в системе МВД и защите безопасности государства.
В этот день выражают искреннюю благодарность пенсионерам и ветеранам за их преданность, профессионализм и самоотверженность.
На протяжении лет службы они обеспечивали правопорядок, соблюдение законности, защиту прав и свобод граждан, нередко выполняя свои обязанности с большим личным риском.
Кто празднует день ангела 20 декабря 2025 года
Именины в этот день отмечают Антон, Даниил, Иван и Гнат.
По церковной традиции, день ангела связан с почитанием святого покровителя, в честь которого назван человек, поэтому в этот день принято молиться о духовном покровительстве, здоровье и добрых делах.
Что нельзя делать 20 декабря 2025 года
- Начинать новые дела и проекты.
- Поддаваться негативным мыслям, страхам, агрессии или провокациям.
- Ссориться, выяснять отношения, ругаться.
- Общаться с навязчивыми людьми.
- Употреблять алкоголь, переедать, злоупотреблять сладостями.
- Находиться в темных, замкнутых помещениях.
- Носить украшения из костей или рогов.
- Брать или давать деньги в долг.
Что можно делать сегодня
День подходит для внутренней тишины, самоанализа и духовной сосредоточенности.
Хорошо учиться, читать, слушать наставников или делиться знаниями, но только в том случае, если к вам обратились с вопросом.
Также день считается благоприятным для хозяйственных дел, наведения порядка в доме и энергетической чистки пространства. Для этого можно зажечь свечу и дать ей догореть до конца.
Народные приметы на 20 декабря 2025 года
- Звездное небо ночью – к хорошему урожаю в следующем году.
- Иней на деревьях – к ясной, спокойной погоде.
- Тучи плывут против ветра – ждите снегопада.
- Мокрый снег в этот день – лето будет дождливым.
- Птицы громко щебечут в мороз – холода затянутся.