Сегодня, 20 декабря, в Украине чествуют пенсионеров и ветеранов МВД.

В мировом календаре праздников на эту дату приходится Международный день солидарности людей и День игры.

Православная церковь в этот день чтит святого священномученика Игнатия Богоносца.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 20 декабря 2025 года

Православные верующие чтят святого священномученика Игнатия Богоносца – одного из древнейших отцов церкви, епископа Антиохийского и ученика апостола Иоанна Богослова.

По преданию, за отказ отречься от христианской веры Игнатия арестовали и приговорили к мученической смерти.

По дороге на казнь Игнатий Богоносец написал семь посланий к христианским общинам, в которых подчеркивал единство церкви, значение евхаристии и духовную роль епископа. Эти тексты являются одними из древнейших богословских источников раннего христианства.

Какой сегодня, 20 декабря 2025 года, день в Украине

20 декабря в Украине отмечают День чествования пенсионеров и ветеранов МВД. Он посвящен людям, которые посвятили свою жизнь службе в системе МВД и защите безопасности государства.

В этот день выражают искреннюю благодарность пенсионерам и ветеранам за их преданность, профессионализм и самоотверженность.

На протяжении лет службы они обеспечивали правопорядок, соблюдение законности, защиту прав и свобод граждан, нередко выполняя свои обязанности с большим личным риском.

Кто празднует день ангела 20 декабря 2025 года

Именины в этот день отмечают Антон, Даниил, Иван и Гнат.

По церковной традиции, день ангела связан с почитанием святого покровителя, в честь которого назван человек, поэтому в этот день принято молиться о духовном покровительстве, здоровье и добрых делах.

Что нельзя делать 20 декабря 2025 года

Начинать новые дела и проекты.

Поддаваться негативным мыслям, страхам, агрессии или провокациям.

Ссориться, выяснять отношения, ругаться.

Общаться с навязчивыми людьми.

Употреблять алкоголь, переедать, злоупотреблять сладостями.

Находиться в темных, замкнутых помещениях.

Носить украшения из костей или рогов.

Брать или давать деньги в долг.

Что можно делать сегодня

День подходит для внутренней тишины, самоанализа и духовной сосредоточенности.

Хорошо учиться, читать, слушать наставников или делиться знаниями, но только в том случае, если к вам обратились с вопросом.

Также день считается благоприятным для хозяйственных дел, наведения порядка в доме и энергетической чистки пространства. Для этого можно зажечь свечу и дать ей догореть до конца.

Народные приметы на 20 декабря 2025 года

Звездное небо ночью – к хорошему урожаю в следующем году.

Иней на деревьях – к ясной, спокойной погоде.

Тучи плывут против ветра – ждите снегопада.

Мокрый снег в этот день – лето будет дождливым.

Птицы громко щебечут в мороз – холода затянутся.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.