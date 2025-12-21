Какой праздник 21 декабря 2025 и на что в этот день не стоит скупиться
В воскресенье, 21 декабря, отмечается День Государственной службы занятости Украины, Всемирный день медитации, Всемирный день баскетбола, День рождения кроссворда и Всемирный день сноуборда.
Также на этот день приходится День зимнего солнцестояния. Православная церковь сегодня чтит память святой мученицы Юлианы.
Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте в материале.
Какой сегодня церковный праздник – 21 декабря 2025 года
Согласно православному календарю, 21 декабря верующие вспоминают святую мученицу Юлиану. Она родилась в Никомидии в семье язычников. В 9-летнем возрасте девочка тайно приняла крещение и отказалась от замужества, за что отец ее строго наказал.
Юлиана твердо стояла на своей вере, за что ее жестоко пытали, но ее раны сразу заживали. В конце концов, мученицу казнили, но ее стойкость убедила многих уверовать во Христа.
Какой сегодня, 21 декабря 2025 года, день в Украине
21 декабря в Украине отмечают День Государственной службы занятости. Этот день знаменует собой годовщину создания жизненно важного института, призванного решать проблемы безработицы и способствовать трудоустройству населения Украины.
Государственная служба занятости Украины была официально создана 21 декабря 1990 года. Она играет важную роль как посредник на рынке труда, преодолевая разрыв между работодателями и теми, кто ищет работу.
Кто празднует день ангела 21 декабря 2025 года
Именины сегодня празднуют Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна и Юлиана.
Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, мира, достатка и Божьего благословения.
Что нельзя делать 21 декабря 2025 года
В этот день нельзя ссориться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.
Народные приметы не советуют давать какие-либо обещания и поднимать вещи с земли, поскольку это приведет к потерям. Также нельзя подслушивать чужие разговоры и подглядывать за людьми, иначе получите болезнь, связанную со слухом и зрением.
Согласно лунному календарю, сегодня противопоказаны злость и раздражение. Поскольку 21 декабря выпадает на воскресенье, то уборку, стирку и рукоделие лучше отложить на другой день.
Что можно делать сегодня
Сегодня нужно начинать реализовывать намеченные планы. Хорошо начинать все – от оздоровительных программ до крупных бизнес-проектов.
Лунный календарь советует быть щедрым и не скупиться на подарки, добрые дела и положительные эмоции.
Народные приметы на 21 декабря 2025 года
- Рассвет красного цвета — ждите метель.
- Какая погода в этот день, такой будет и в сентябре.
- Выпало много снега — к щедрому урожаю.
- Снега нет или мало, но мороз — к засушливому лету.