Сегодня, 22 декабря, в Украине профессиональные праздники отмечают работники дипломатической службы и энергетики.

Православные верующие в этот день чтят память святой великомученицы Анастасии Путоразрешительницы, которую считают покровительницей заключенных и страждущих.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины 22 декабря.

Какой сегодня церковный праздник – 22 декабря 2025 года

Православный календарь этого дня вспоминает святую великомученицу Анастасию Путоразрешительницу. Она родилась в Риме в семье язычника-сенатора и тайной христианки и получила христианское воспитание от матери и учителя Хрисогона.

Несмотря на тяжелый брак с противником христианства, Анастасия тайно помогала заключенным верующим: ухаживала за больными, приносила еду и поддерживала словом. За способность облегчать страдания ее и назвали Путоразрешительницей.

После смерти мужа святая использовала наследство для помощи христианам. По приказу императора Диоклетиана ее приговорили к смертной казни. По преданию, огонь не коснулся тела Анастасии, а ее душа улетела к Богу.

Какой сегодня, 22 декабря 2025 года, день в Украине

22 декабря в Украине отмечают День энергетика – профессиональный праздник работников топливно-энергетического комплекса. Дата выбрана символично, ведь это самый короткий день в году, когда стабильная работа энергосистемы особенно важна.

Во время полномасштабной войны энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях: восстанавливают электросети после массированных обстрелов, часто – в прифронтовых регионах и под угрозой повторных атак. Именно благодаря их работе украинцы имеют свет, тепло и связь.

Также 22 декабря отмечают День работников дипломатической службы Украины. Праздник был введен в 2005 году. Украинские дипломаты представляют государство за рубежом, защищают права граждан Украины и обеспечивают международную поддержку нашей страны, в частности в условиях войны.

Кто празднует день ангела 22 декабря 2025 года

Именины в этот день отмечают Дмитрий, Федор и Анастасия. Пожелайте всем родным и знакомым, которые носят эти распространенные в Украине имена, с днем ангела.

Что нельзя делать 22 декабря 2025 года

Ссориться, поддаваться агрессии и негативным эмоциям – в этот день они легко выходят из-под контроля и могут навредить как вам, так и окружению.

Игнорировать внутреннее напряжение – сдержанная, но мощная энергия дня требует выхода, иначе она может направиться на саморазрушение

Заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости или переутомляться

Оскорблять людей и животных, проявлять жестокость или равнодушие к чужим проблемам

Поддаваться вредным привычкам, если вы уже осознали, что они вам вредят

Делать импульсивные покупки.

Что можно делать сегодня

Организм в этот день полон энергии и потенциала – как перед решительным прыжком. Важно сознательно направить эту силу: в работу, спорт, принятие важных решений или внутренние изменения.

Это удачный день для активной работы с негативными мыслями и эмоциями – их стоит не подавлять, а трансформировать в конструктивные действия. Полезно честно посмотреть на собственные недостатки, привычки и внутренние ограничения и начать работать с ними не ради кого-то, а для себя.

22 декабря подходит для новых дел, решительных шагов и умеренного риска, особенно если решение давно созревало. День благоприятствует тем, кто готов брать на себя ответственность.

Также полезными будут физические практики, направленные на управление энергией: йога, цигун, ушу, карате, дзюдо или просто активный спорт для баланса тела и ума.

Период способствует сосредоточенности, дисциплине и практичности. Это хорошее время для наведения порядка, планирования, профессиональной работы, требующей точности, логики и ответственности.

Народные приметы на 22 декабря 2025 года

Ясный день – к сильным морозам в конце декабря.

Иней на деревьях – к оттепели перед Новым годом.

Красный закат – к холодной и сухой погоде.

Ветреная погода – зима будет мягче.

Облачное небо – к снежным дням в ближайшее время.

