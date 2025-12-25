Этой осенью украинские приходы окончательно перешли на новоюлианский календарь, поэтому зимние праздничные обряды в Украине в 2025 году проводятся по новым датам.

Рассказываем, когда колядуют, щедруют и посевают в Украине в 2025-2026 годах, какие даты считать правильными и как сейчас проводят традиционный рождественско-новогодний цикл.

Когда колядуют в Украине в 2025 году

Колядовать в Украине традиционно начинают в Святвечер, который по новому календарю приходится на 24 декабря 2025 года.

Именно в этот вечер после святой вечери выходят колядовать, поют рождественские песни и поздравляют друг друга с рождением Христа.

В зависимости от региона и местных традиций, колядование может длиться по-разному. В одних громадах колядуют до Крещения – 6 января, в других – вплоть до Сретения Господня, которое в следующем году придется на 2 февраля.

В течение всего рождественского периода колядки звучат и в храмах, и за их пределами.

Когда щедруют по новому календарю

Щедрый вечер в 2025 году приходится на 31 декабря. Именно в этот день в Украине поют щедровки, водят Маланку и козу, величают хозяев и желают благополучия в новом году.

Ранее Щедрый вечер отмечали 13 января – накануне Старого Нового года. После перехода на новый церковный календарь щедрование логично совпало с календарным новым годом и стало продолжением рождественских традиций.

Когда посевают в 2026 году

Посевание в Украине традиционно происходит ночью или утром 1 января 2026 года – сразу после Щедрого вечера.

По обычаю, зерном дома засевают парни, произнося пожелания счастливого, мирного и урожайного года для всей семьи.

Этот обряд символизирует начало нового года и является хорошим знаком на грядущий год. Посевание, как и колядование и щедрование, остается неотъемлемой частью украинской рождественско-новогодней традиции.

