Какой праздник 25 декабря 2025 и как провести Рождество
Сегодня, 25 декабря, в Украине отмечают Рождество Христово – один из главных христианских праздников, символизирующий рождение Иисуса Христа и возвращение мира к духовности и чистоте.
Этот день имеет глубокое религиозное и общественное значение. Для христиан Рождество является напоминанием о любви, милосердии и надежде, которые Христос принес человечеству.
Факты ICTV собрали все о главных традициях этого дня – узнавайте, что можно и нельзя делать, кому праздновать именины и какие существуют народные приметы.
Какой сегодня церковный праздник — 25 декабря 2025 года
Сегодня христиане всего мира празднуют Рождество Христово — один из самых главных и почитаемых праздников в христианском календаре.
С сентября 2023 года ПЦУ официально перешла на новоюлианский календарь, поэтому именно 25 декабря сейчас является единственной официальной датой Рождества в Украине.
Верующие празднуют рождение Иисуса Христа — Спасителя мира. Рождество символизирует надежду, обновление, возвращение к духовным ценностям и чистоте.
Праздник имеет глубокое богословское значение и в то же время тесно связан с семейными традициями. В этот день люди собираются вместе, поздравляют друг друга, дарят подарки и делятся теплом.
В день Рождества Христова в храмах совершают торжественные богослужения. Традиционное приветствие этого дня: Христос родился! – Славим Его!
Кто празднует день ангела 25 декабря 2025 года
Сегодня день ангела отмечают Василий, Григорий, Дмитрий, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр и Мария.
В этот день верующие поздравляют именинников, желая им здоровья, духовной силы, мира и Божьего благословения.
Что нельзя делать 25 декабря 2025 года
- Ссориться, ругаться и выяснять отношения.
- Выполнять тяжелую физическую работу, заниматься уборкой, стиркой, шитьем или ремонтом.
- Давить на других, навязывать собственное мнение или ограничивать чужую свободу.
- Провоцировать окружающих резкими поступками или демонстративным поведением.
Что можно делать сегодня
25 декабря – Рождество Христово, поэтому этот день стоит посвятить семье, совместной молитве, спокойному празднованию и добрым делам. Благоприятное время для примирения, искренних разговоров, поддержки близких и помощи тем, кто в этом нуждается.
С точки зрения астрологии день подходит для духовных практик, умственной и исследовательской работы, самосозерцания и внутреннего очищения. Полезными будут медитация, дыхательные упражнения, чтение, творческие занятия и работа со словом.
Луна в Водолее способствует новым идеям, легкому общению и нестандартному мышлению. День подходит для встреч в дружеском кругу, обмена мнениями, мечтами и планами, а также для небольших приятных подарков себе или близким.
Народные приметы на 25 декабря 2025 года
- Ясная погода на Рождество – к урожайному и благоприятному году.
- Снег в этот день – к достатку и благополучию в хозяйстве.
- Звездное небо 25 декабря – к теплому лету.