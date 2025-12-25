Сегодня, 25 декабря, в Украине отмечают Рождество Христово – один из главных христианских праздников, символизирующий рождение Иисуса Христа и возвращение мира к духовности и чистоте.

Этот день имеет глубокое религиозное и общественное значение. Для христиан Рождество является напоминанием о любви, милосердии и надежде, которые Христос принес человечеству.

Факты ICTV собрали все о главных традициях этого дня – узнавайте, что можно и нельзя делать, кому праздновать именины и какие существуют народные приметы.

Какой сегодня церковный праздник — 25 декабря 2025 года

Сегодня христиане всего мира празднуют Рождество Христово — один из самых главных и почитаемых праздников в христианском календаре.

С сентября 2023 года ПЦУ официально перешла на новоюлианский календарь, поэтому именно 25 декабря сейчас является единственной официальной датой Рождества в Украине.

Верующие празднуют рождение Иисуса Христа — Спасителя мира. Рождество символизирует надежду, обновление, возвращение к духовным ценностям и чистоте.

Праздник имеет глубокое богословское значение и в то же время тесно связан с семейными традициями. В этот день люди собираются вместе, поздравляют друг друга, дарят подарки и делятся теплом.

В день Рождества Христова в храмах совершают торжественные богослужения. Традиционное приветствие этого дня: Христос родился! – Славим Его!

Кто празднует день ангела 25 декабря 2025 года

Сегодня день ангела отмечают Василий, Григорий, Дмитрий, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр и Мария.

В этот день верующие поздравляют именинников, желая им здоровья, духовной силы, мира и Божьего благословения.

Что нельзя делать 25 декабря 2025 года

Ссориться, ругаться и выяснять отношения.

Выполнять тяжелую физическую работу, заниматься уборкой, стиркой, шитьем или ремонтом.

Давить на других, навязывать собственное мнение или ограничивать чужую свободу.

Провоцировать окружающих резкими поступками или демонстративным поведением.

Что можно делать сегодня

25 декабря – Рождество Христово, поэтому этот день стоит посвятить семье, совместной молитве, спокойному празднованию и добрым делам. Благоприятное время для примирения, искренних разговоров, поддержки близких и помощи тем, кто в этом нуждается.

С точки зрения астрологии день подходит для духовных практик, умственной и исследовательской работы, самосозерцания и внутреннего очищения. Полезными будут медитация, дыхательные упражнения, чтение, творческие занятия и работа со словом.

Луна в Водолее способствует новым идеям, легкому общению и нестандартному мышлению. День подходит для встреч в дружеском кругу, обмена мнениями, мечтами и планами, а также для небольших приятных подарков себе или близким.

Народные приметы на 25 декабря 2025 года

Ясная погода на Рождество – к урожайному и благоприятному году.

Снег в этот день – к достатку и благополучию в хозяйстве.

Звездное небо 25 декабря – к теплому лету.

