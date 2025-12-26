Собор Пресвятой Богородицы: когда праздник в 2025 году и что нельзя делать
Собор Пресвятой Богородицы — это большой церковный праздник, который ежегодно отмечается после Рождества Христова. Событие посвящено Деве Марии, матери Иисуса Христа, которая приняла Божью волю и подарила миру Спасителя.
Собор Пресвятой Богородицы: дата и история праздника
Согласно новолианскому церковному календарю, Собор Пресвятой Богородицы отмечается на следующий день после Рождества Христова, то есть 26 декабря.
Праздник был установлен на Шестом Вселенском соборе в 681 году, чтобы после прославления рождения Иисуса Христа почтить его мать.
В этот день также вспоминают царя Давида, святого Иосифа Обручника (мужа Девы Марии), святого Иакова (брата Христа) — тех, кто тесно связан с земной жизнью Христа.
Традиции праздника Собор Пресвятой Богородицы
В этот день женщинам стоит посетить богослужение в храме и помолиться перед иконой Пресвятой Богородицы. У Девы Марии просят здоровья, счастья, семейного благополучия, а беременные – легких родов.
Издавна в народе этот праздник называли Бабины каши. В этот день женщины варили кашу, угощали ею гостей, рожениц, повитух и беременных.
Доброй традицией считалось проводить Собор Пресвятой Богородицы в семейном кругу, благодарить матерей и женщин за их заботу и любовь. Также принято помогать тем, кто нуждается в поддержке, и сохранять праздничную атмосферу после Рождества.
Что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы
Беременным женщинам и их мужьям 26 декабря строго запрещено работать. Наши предки верили: если нарушить этот запрет, то ребенок родится с физическими недостатками.
В день Собора Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, сквернословить, завидовать, сплетничать, желать другим зла, проявлять равнодушие, жадность и жестокость. Также не стоит игнорировать молитву и духовное содержание праздника.