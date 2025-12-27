Сегодня, 27 декабря, в Украине отмечают День контрразведки СБУ. В мировом календаре на эту дату приходится Международный день готовности к эпидемиям, учрежденный ООН.

Православная церковь 27 декабря чтит память святителя Феодора Константинопольского, а в народном календаре этот день известен как Степанов день.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, кто празднует именины и какие существуют народные приметы.

Какой сегодня церковный праздник – 27 декабря 2025 года

Православная община в этот день чтит память святителя Феодора Константинопольского. Свое служение он начал в храме святой Софии – главном соборе Византийской империи.

В течение двух лет Феодор был Патриархом Константинопольским. В то же время его праведная жизнь вызвала зависть недоброжелателей – из-за клеветы святителя сместили с должности.

Несмотря на это, Феодор не искал мести и не отказался от служения. В 683 году его снова вернули на патриарший престол, который он возглавлял до своей смерти в 686 году.

В этот же день в народном календаре отмечают Степанов день. Свое название он получил в честь святого Стефана Первомученика – одного из первых христианских мучеников, которого в 34 году нашей эры казнили в Иерусалиме за проповедь Христа. По церковному преданию, святого Стефана забили камнями.

Со временем в народной традиции святой стал покровителем скота и полей. Степанов день вошел в цикл зимних святок — периода после Рождества, когда продолжались колядования, щедрования и обрядовые развлечения, в частности вождение Козы.

Какой сегодня, 27 декабря 2025 года, день в Украине

Сегодня в Украине отмечают День контрразведки СБУ — профессиональный праздник сотрудников Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, который является ключевой институцией в системе защиты государства от внешних и внутренних угроз.

Именно 27 декабря 1991 года после распада СССР был официально создан Департамент контрразведки СБУ. Это стало важным шагом в формировании независимого украинского органа безопасности, призванного защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Контрразведка СБУ отвечает за противодействие шпионажу, террористической деятельности и подрывной работе иностранных спецслужб, а также за предотвращение угроз государственной безопасности.

Кто празднует день ангела 27 декабря 2025 года

В этот день именины празднуют Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Симон и Агата.

Поздравьте с днем ангела всех родных и знакомых, носящих эти имена, пожелайте им здоровья, духовной силы, мира и Божьей защиты.

Что нельзя делать 27 декабря 2025 года

Ссориться, ругаться, обижать других.

Трудно физически работать, особенно заниматься хозяйством и огородом.

Легкомысленно обращаться с огнем.

Что можно делать сегодня

В этот день следует помолиться святому Степану – за семью, дом, благополучие и здоровье скота.

Это благоприятное время для очищения, покаяния, внутреннего обновления и начала новых дел. В народе верили: все хорошее, начатое на Степана, будет иметь длительный и стабильный результат.

День считают удачным для поездок, путешествий, командировок и переездов. Луна в знаке Рыб усиливает интуицию и эмоциональную чувствительность, поэтому полезно уделить время искусству, книгам, музыке и искреннему общению с близкими.

Народные приметы на 27 декабря 2025 года

Ясная и морозная погода – к ровной, стабильной зиме.

Снег или метель – к щедрому году и хорошему урожаю.

Тихая, безветренная погода – к спокойному началу года.

Беспокойное поведение домашних животных – к изменению погоды.

